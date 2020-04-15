Банк «Левобережный»: антикризисная поддержка для бизнеса

Чтобы сократить расходы, связанные с расчетно-кассовым обслуживанием, ПАО Банк «Левобережный»:
В пресс-службе банка поясняют, что эти предложения актуальны как для действующих, так и для новых клиентов «Левобережного». Специально для новых клиентов банк запустил акцию «Стоп расходы», в рамках которой можно 3 месяца не платить за РКО.
— Мы принимаем заявки на предоставление кредитных каникул или реструктуризацию кредита. Кредитные каникулы позволят наиболее чувствительным к кризису компаниям получить отсрочку основного долга и процентов на 6 месяцев, а также уменьшить размер платежей на льготный период для ИП, — уточнили в Банке «Левобережный» корреспонденту Infopro54. — Для получения кредитных каникул необходимо до 30.09.2020 г. подать заявление с помощью дистанционных сервисов, на сайте или офисе банка.
Получить кредитные каникулы от банка смогут клиенты, осуществляющие деятельность в отраслях, обозначенных в постановлении правительства РФ от 03.04.2020 г.: перевозки, культура, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, организация досуга и развлечений, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, деятельность организаций дополнительного образования и негосударственных образовательных учреждений; деятельность по организации мероприятий; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению.
— Кроме того, банк оказывает поддержку клиентам, которые не могут претендовать на предоставление кредитных каникул и в индивидуальном порядке рассматривает возможность изменения графика платежей в части отсрочки по основному долгу, — рассказали в пресс-службе. — Для реструктуризации кредита по программе банка необходимо подать заявку до наступления даты очередного платежа и заключить дополнительное соглашение к кредитному договору со всеми участниками сделки.
Кроме того, Банк «Левобережный» продолжает работу по программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса (программа Банка России, Минэкономразвития и государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ — Ред.). По этой программе предприниматели могут получить беспроцентные кредиты для выплаты заработной платы сотрудникам.
— Кредит под 0% смогут получить малые и микропредприятия, включенные в единый реестр МСП, имеющие активный зарплатный проект в Банке «Левобережный», не находящиеся в стадии банкротства и осуществляющие деятельность в наиболее чувствительных к кризису отраслях, обозначенных в постановлении правительства РФ №434 от 03.04.2020 г.: перевозки, культура, спорт, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, образование, организация мероприятий, бытовые услуги, — перечисляют в пресс-службе банка.
Нулевая ставка по займам на зарплату будет действовать 6 месяцев.
Фото: пресс-служба банка
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