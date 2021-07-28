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Что такое УЗИ

  • 28/07/2021, 11:43
Что такое УЗИ? На каких принципах работает? Безопасен ли этот метод исследования для человека? Когда впервые медики его стали использовать? Какие внутренние органы доступны для ультразвуковой диагностики? Как подготовиться к обследованию? Ответам на эти вопросы посвящается наш рассказ.

На каком принципе основано УЗИ?

Важнейшая часть ультразвукового сканера – датчик, тот самый, который прикладывают к телу обследуемого пациента, в него вмонтированы источник и приёмник звуковых волн. Прибор испускает звуковые колебания частотой более 20 кГц – то, что и принято называть ультразвуком. Человеческое ухо его не слышит, но вот внутренние ткани и органы человека по разному отражают направленные такие звуковые колебания в зависимости от их состояния. Они их в большей или меньшей степени поглощают, отражают или рассеивают. Приёмник датчика воспринимает отражённые сигналы и передаёт их в процессор компьютера, где они обрабатываются. Одним словом, используется принцип эхолокации. Результат – двухмерная картинка исследуемого органа – выдаётся на дисплей, врач анализирует увиденное, и пишет заключение о состоянии пациента. Ультразвуковые сканеры последних поколений способны выдать трёхмерное изображение среза внутренних органов, что повышает информативность в разы.

Немного про то, как начиналась ультразвуковая диагностика в медицине

Один из зачинателей применения ультразвука в медицинской диагностике – врач из Австрии Карл Теодор Дуссик. Он заподозрил у одного из пациентов опухоль мозга, провёл УЗИ головы. К счастью для пациента, диагноз не подтвердился. В 1942 опубликовал результаты своей работы. Спустя десятилетие шотландский профессор Ян Дональд с помощью специалистов по промышленному использованию ультразвука разработал практическую методику медицинского УЗИ. Она до сих пор лежит в основе таких исследований, какие бы современные аппараты ни применялись.

Где применяется УЗИ?

На ультразвуковую диагностику направляют пациентов и участковые терапевты, и врачи-специалисты. Чаще всего терапевты направляют на УЗИ, когда необходимо оценить состояние органов брюшной полости. Кардиологу нужна эхограмма сердца, чтобы оценить медицинские проблемы своего больного. Эндокринологу ультразвуковое обследование помогает проверить состояние щитовидной железы, урологу – мужских и женских репродуктивных органов. Неоценимую помощь врачам такие исследования приносят при оценке женского здоровья: проверяются на патологию молочные железы, а также наличие и протекание на разных стадиях беременности. При помощи доплерографии диагностируются отклонения от нормы сосудов головы, шеи, тела и конечностей. Даже в офтальмологии применяется такая диагностика.

Технология проведения УЗИ-диагностика

Перед ультразвуковым исследованием необходимо снять одежду с исследуемой части тела, и лечь на кушетку. Чтобы датчик легче скользил и лучше передавался ультразвук, его и кожный покров смазывают специальным гелем. Врач передвигает трансдьюсер (так ещё специалисты называют датчик) по телу пациента и наблюдает по монитору прибора визуальную картинку исследуемого органа. При необходимости просит перевернуться нужной стороной.

В гинекологии применяют специальный трансвагинальный датчик, на который надевают медицинский презерватив. Иногда возникает необходимость провести исследования органов малого таза через прямую кишку, тогда берётся трансанальный датчик.

Процедура проведения ультразвуковой диагностики абсолютно безболезненна и безопасна. Некоторый дискомфорт возможен от прикосновения датчика с холодным гелем.

В народе существуют опасения, что при беременности УЗИ вредно для здоровья малыша. Это не так. За многолетнюю практику проведения исследований учёными доказана полная безопасность для плода.

Подготовка к УЗИ

Перед некоторыми видами ультразвуковой диагностики необходима предварительная подготовка. Так перед исследованием брюшной полости врачи просят за пару дней до даты X не есть пищу, вызывающую повышенное газообразование. Сама процедура проводится на пустой желудок, поэтому как минимум часов за 8 нужно воздержаться от приёма пищи.

Перед проведением диагностики органов малого таза у женщин врачи предлагают им выпить около литра воды, чтобы мочевой пузырь к нужному моменту был полный. Такое же требование медики предъявляют мужчинам перед обследованием мочевого пузыря и простаты. Женщинам не нужно пить воду перед процедурой, если используется трансвагинальный датчик, даже лучше освободить мочевой пузырь.

Подведём итоги

УЗИ-диагностика безопасна. Об этом говорит тот факт, что врачи при необходимости по нескольку раз в день безбоязненно проводят такие исследования. Безопасна не только для взрослых, но даже для малышей в утробе матери. Она информативна, недаром так много медиков-специалистов пользуется ею. Не приносит никаких существенных неудобств обследуемому пациенту.

Фото с сайта клиники Апекс

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Регионы: Новосибирск

Теги : медицина


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