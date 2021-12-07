«Циан» лишил пользователей возможности сдавать квартиры «только славянам»

«Циан» запретил выражать в объявлениях «прямую или косвенную дискриминацию» и указывать предпочтения по расе и национальности съёмщика. Об этом сообщается на сайте и в Telegram сервиса недвижимости.

— Описание объявления не должно содержать изложенные в любой форме предпочтения, основанные на расе или этнической принадлежности (включая такие признаки как цвет кожи, этническое и национальное происхождение, национальность, гражданство и вероисповедание), — говорится в сообщении.

Правила действуют с 1 декабря. Авторам уже опубликованных объявлений сервис предложил внести изменения до 1 февраля 2022 года, после сервис самостоятельно исправит текст.

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