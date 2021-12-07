Новосибирские ИТ-предприниматели встретились с участниками бизнес-миссии из Алтайского края

Руководитель комитета Алексей Малеев в приветственном слове отметил значимость обмена опытом между регионами и подчеркнул важность личных контактов среди предпринимателей:

«Взаимодействие. Партнерство. Кооперация. Понятия знакомые любому участнику бизнеса. «ОПОРА РОССИИ» — крупнейшее бизнес-сообщество, и нам как представителям Новосибирского областного отделения также близки принципы объединения и построения новых формаций взаимодействия. Комитет по информационным технологиям всегда открыт к контактам с представителями профессиональной сферы и способен поделиться качественной экспертной позицией с предпринимателями любой отрасли, внедряющими цифровые продукты. Первого декабря комитет принимал в гостях делегацию бизнес-миссии в рамках Губернаторской программы подготовки профессиональных кадров для сферы МСП Алтайского края. Сотрудничество выходящие за границы региона всегда полезно. Продукты, решения и практики, зарекомендовавшие себя эффективно у нас в области, могут быть применены и у соседей, а это хорошо как для самих предпринимателей, так и для экономики нашего региона в целом».

Встречи коллег прошли сразу на двух параллельных площадках. Самая передовой системный-интегратор за Уралом и топовый дистрибьютер, компании «СОФТМОЛЛ» и «AXOFT» приняли у себя на площадках делегатов от Алтайского края.

Сергей Туманов, директор компании «СОФТМОЛЛ», член Комитета по ИТ Новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ», провел для участников встречи экскурсию по основным объектам компании, включая инженерные отделы. Рассказал о важных вехах развития компании, а также поделился секретами эффективного управления крупнейшей команды технических инженеров в сфере информационной безопасности.

«Информатизация бизнеса растёт серьёзными темпами и вопросам информационной безопасности следует уделять особое внимание. Причём не только в сегментах инфраструктуры и сервисного взаимодействия, нужно так же повышать цифровую грамотность всех уровней управления бизнесом, поскольку могут возникнуть непоправимые последствия», – рассказал Сергей Туманов

Основатель компании и партнер «Business Upgrade», член Комитета по ИТ Владимир Бурков представил достижения и продукты своей организации. На встрече был презентован проект «Цифра для Маленьких», реализуемый при поддержке Центра «Мой Бизнес» и Комитета по ИТ Новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ»:

«Чаще всего представители МСП сталкиваются не столько с вопросом выбора платформ для IT-трансформации, сколько с вопросом правильной реализации. Мы находимся в такой точке развития рынка, когда действующих инструментов достаточно для покрытия 90% всех подробностей предпринимателей в цифре. Не нужно придумывать «велосипед», для увеличения эффективности бизнеса, просто используйте действующие решения».

Директор ИТ-компании «ГЛОС», член Комитета по ИТ Головин Аркадий, рассказал Алтайским предпринимателям о принципах развития ит-инфраструктур в ит-компаниях и поделился накопленным опытом:

«Наша компания существует с 2007 года и полученный опыт позволяет считать, что информационные технологии для бизнеса — это всегда только инструмент. Чтобы инструмент приносил пользу и давал ожидаемый результат, нужно не только подобрать его правильно, нужно ещё и иметь задачу им правильно воспользоваться.

Какой и как? Это важные вопросы, и решаются они только через коммуникацию между ит-специалистами и ит-потребителями».

В дружественной обстановке представители бизнеса двух регионов, обсудили актуальные вопросы. В их числе – взаимодействие с органами власти, обмен положительным опытом в вопросах автоматизации бизнес-процессов, информационная безопасность, особенности осуществления программирования в части сервисных продуктов для МСП и дальнейшее взаимодействие.

Координатор бизнес-миссии Ольга Лисиенко, подчеркнула успехи Комитета по ИТ Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», в части выстраивании плодотворных отношений с представителями органов власти, с целью помощи субъектам МСП Новосибирска и Новосибирской области.

Опыт Новосибирских коллег было решено перенимать на региональном уровне для предпринимателей Алтайского края.