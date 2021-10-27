Цифровизация проникает на сибирский рынок микрозаймов

По данным Сибирского ГУ Банка России, за первое полугодие текущего года МФО Сибирского федерального округа выдали физическим лицам почти столько же микрозаймов, сколько за весь прошлый год, как по количеству, так и по объему. Всего за январь-июнь жители страны заключили с МФО, зарегистрированными в Сибири, 9,1 млн договоров и заняли у них 83,2 млрд рублей.

— На 1 июля этого года 33 сибирских МФО, из которых 15 из Новосибирской области, подключили онлайн-сервисы и выдавали займы дистанционно. Год назад таких компаний было 20, — прокомментировал заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский.

В ведомстве уточнили, что чазвитие рынка микрофинансирования Сибири обеспечивалось ростом выдач онлайн-займов и увеличением среднего размера займа.

Заемщики стали занимать у сибирских МФО более крупные суммы на более долгие сроки. Больше всего эта тенденция проявилась в офлайн сегменте. Если в первом полугодии 2020 года средний размер займа, выданного в офисах сибирских МФО, составлял 10 300 рублей, то сейчас эта сумма почти на 5 000 рублей больше — 15 200 рублей. Средний размер онлайн-займа в первом полугодии 2021 года составил чуть более 8 000 рублей — на 1 200 рублей больше, чем год назад.

— Даже в онлайн-сегменте растет доля так называемых «длинных» займов. Если по итогам полугодия 2020 года их доля была всего 8% от всех онлайн-займов, то за январь–июнь 2021 года — уже 20%. С одной стороны, МФО расширяют линейку продуктов под давлением регуляторных ограничений Банка России, из-за которых популярные займы «до зарплаты» стали для них не такими выгодными. С другой стороны, у населения появилась потребность в более крупных суммах, причем чаще всего на покупку конкретных товаров, — пояснил Сергей Жаботинский.

Он также напомнил, что для займов, выданных на срок меньше года, действует ограничение предельной задолженности. Если человек не смог вернуть микрозаём вовремя, то все начисления, включая проценты по основному долгу и все неустойки, не cмогут превысить сумму займа более чем в 1,5 раза. После этого долг больше не будет расти.