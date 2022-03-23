Цифровой рубль может стать доступным для россиян до конца 2022 года

— Цифровой рубль имеет мало общего с криптовалютами: он является платёжным средством, его эмиссией занимается Центробанк, фактически это еще одна форма денег, помимо наличных и безналичных, — рассказал корреспонденту РИА-Новости ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков.

Финансовый аналитик ФГ «Финам» Сергей Переход обращает внимание, что возможны трудности в технической реализации перехода на цифровой рубль, в частности, он указывает на возможный недостаток агентов для обмена товарами и услугами. Также он считает, что необходимы инвестиции в криптоинфраструктуру — биржи, банки, депозитарии.

— Доступ к своему цифровому кошельку осуществляется через мобильное приложение любого банка, в котором обслуживается клиент. Через него же и открывается кошелек, — пояснил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Першиков добавил, что у данной формы денег есть много преимуществ с точки зрения контроля и эффективности: все потоки в цифровом рубле прозрачны и видны, в рамках реестра записываются все транзакции, что снижает риски использования цифрового рубля в незаконных операциях, а комиссии меньше, чем в СБП.

По словам Виктора Першикова, к задачам цифрового рубля можно отнести повышение прозрачности операций граждан и контроля за денежной массой, улучшение экономических процессов (снижение издержек, комиссии будут даже ниже, чем в СБП), повышение эффективности статистики и экономического анализа, минимизация теневого сектора экономики. При этом, технологически цифровым рублём можно будет расплачиваться даже без доступа к интернету, что повысит безопасность транзакций.