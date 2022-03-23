Новый комплекс мер поддержки новосибирских работодателей одобрен региональным правительством

Комплекс новых мер поддержки работодателей в сфере занятости разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2022 № 409 «О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда».

— Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда в Новосибирской области в 2022 году, включают в себя обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ, обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения, — пояснила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева

Кроме того, в Новосибирской области будет утверждена региональная программа по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.