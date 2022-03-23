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Новый комплекс мер поддержки новосибирских работодателей одобрен региональным правительством

  • 23/03/2022, 15:43
Автор:
Новости Новосибирска
Он включает в себя обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ, на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения.

Комплекс новых мер поддержки работодателей в сфере занятости разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2022 № 409 «О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда».

— Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда в Новосибирской области в 2022 году, включают в себя обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ, обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения, — пояснила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева

Кроме того, в Новосибирской области будет утверждена региональная программа по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения.

— Из федерального бюджета Новосибирской области предоставляется 519,5 млн рублей на обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, и 135,8 млн рублей на обеспечение затрат, возникающих при реализации региональных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, — отметил заместитель министра финансов и налоговой политики Новосибирской области Алексей Москвичев. — В целях софинансирования выполнения всех мероприятий и региональной программы из резервного фонда Новосибирской области будет направлено порядка 6,6 млн рублей, что составляет 1% к федеральным средствам.

Фото: pexels.com — Andrea Piacquadio

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : сфера занятости работодатель меры поддержки господдержка


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