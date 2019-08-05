Цирроз печени: стадии и признаки

Нарушения в работе печени сказываются на всем — от настроения и пищевых привычек до мозговых функций и подвижности суставов. Одним из самых распространенных и опасных заболеваний печени является цирроз.

Что такое цирроз печени

Цирроз, если опустить много умных слов, это замещение здоровых тканей печени больной соединительной тканью, неспособной выполнять те функции, которые возлагаются организмом на данный орган. Кроме того, мутация клеток идет на уровне генома, и иммунитет воспринимает их как инородные и старается разрушить. Вся эта партизанская борьба может идти какое-то время незаметно, с симптомами, сходным с обычным сильным переутомлением, но затем изменения становятся необратимы, и начинаются серьезные проблемы. Хотелось бы пойти с конца и обрисовать последнюю стадию и ее последствия.

Последняя стадия

Когда печень практически полностью будет состоять из соединительной жировой ткани, больной будет постоянно иметь признаки сильного отравления. Общие симптомы:

сонливость, апатия

проблемы с памятью и умственной деятельностью

нарушения речи и движений

тяжелые отеки

желудочные и кишечные кровотечения

желтуха, кожный зуд

Также на фоне цирроза в последней стадии может развиться множество серьезных побочных осложнений. Это тромбозы, пневмонии, перитониты, рак печени.

Состояние это необратимо, врачебная статистика в таком случае дает от одного до трех оставшихся лет жизни, причем довольно мучительных. Небольшой процент надежды дает пересадка печени, но общее состояние организма уже таково, что приживается имплантант и дает положительную динамику лишь в менее, чем 20-ти процентах операций.

II стадия

Разумеется, если нет цели довести организм до саморазрушения, на второй стадии заболевания, когда симптомы уже довольно четко выражены, но еще существует возможность компенсации, усиленная совместная работа врача и пациента вполне может привести к стабилизации состояния. При выполнении всех врачебных рекомендаций, больные циррозом печени второй стадии имеют значительные шансы прожить много лет, пусть и со значительными ограничениями. Диагноз же все равно останется пожизненным, даже если печень успешно пересажена. Успех в этой стадии приносят примерно две трети операций.

I стадия

Вот теперь расскажем, как все начинается, вроде бы безобидно. Первыми признаками начинающегося разрушения печени являются:

горечь и сухость во рту, особенно утром

беспричинная раздражительность и быстрая утомляемость

периодические расстройства стула, усиленный метеоризм

боль под ребрами с правой стороны (усиливается после физических нагрузок или после принятия жирной пищи, алкоголя)

сосудистые звездочки на лице и теле

пожелтение и сухость кожи, выпадение волос

Если обратиться к врачу в самом начале заболевания, то можно надеяться на полное излечение! Первая стадия иногда еще называется компенсированной именно из-за того, что болезнь можно остановить и вернуть организму полноценную жизнь. Хотя от излишеств в еде и алкоголя все же придется отказаться…

Профилактика

Какие действия можно предпринять заранее, чтобы уменьшить вероятность наступления заболевания и сохранить здоровье?