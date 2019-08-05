Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты

Цирроз печени: стадии и признаки

  • 05/08/2019, 10:04
Печень - это “фабрика жизни” организма. От ее полноценной работы зависит обмен веществ, пищеварение, кровообращение.

Нарушения в работе печени сказываются на всем — от настроения и пищевых привычек до мозговых функций и подвижности суставов. Одним из самых распространенных и опасных заболеваний печени является цирроз.

Что такое цирроз печени

Цирроз, если опустить много умных слов, это замещение здоровых тканей печени больной соединительной тканью, неспособной выполнять те функции, которые возлагаются организмом на данный орган. Кроме того, мутация клеток идет на уровне генома, и иммунитет воспринимает их как инородные и старается разрушить. Вся эта партизанская борьба может идти какое-то время незаметно, с симптомами, сходным с обычным сильным переутомлением, но затем изменения становятся необратимы, и начинаются серьезные проблемы. Хотелось бы пойти с конца и обрисовать последнюю стадию и ее последствия.

Последняя стадия

Когда печень практически полностью будет состоять из соединительной жировой ткани, больной будет постоянно иметь признаки сильного отравления. Общие симптомы:

  • сонливость, апатия
  • проблемы с памятью и умственной деятельностью
  • нарушения речи и движений
  • тяжелые отеки
  • желудочные и кишечные кровотечения
  • желтуха, кожный зуд

Также на фоне цирроза в последней стадии может развиться множество серьезных побочных осложнений. Это тромбозы, пневмонии, перитониты, рак печени.

Состояние это необратимо, врачебная статистика в таком случае дает от одного до трех оставшихся лет жизни, причем довольно мучительных. Небольшой процент надежды дает пересадка печени, но общее состояние организма уже таково, что приживается имплантант и дает положительную динамику лишь в менее, чем 20-ти процентах операций.

II стадия

Разумеется, если нет цели довести организм до саморазрушения, на второй стадии заболевания, когда симптомы уже довольно четко выражены, но еще существует возможность компенсации, усиленная совместная работа врача и пациента вполне может привести к стабилизации состояния. При выполнении всех врачебных рекомендаций, больные циррозом печени второй стадии имеют значительные шансы прожить много лет, пусть и со значительными ограничениями. Диагноз же все равно останется пожизненным, даже если печень успешно пересажена. Успех в этой стадии приносят примерно две трети операций.

I стадия

Вот теперь расскажем, как все начинается, вроде бы безобидно. Первыми признаками начинающегося разрушения печени являются:

  • горечь и сухость во рту, особенно утром
  • беспричинная раздражительность и быстрая утомляемость
  • периодические расстройства стула, усиленный метеоризм
  • боль под ребрами с правой стороны (усиливается после физических нагрузок или после принятия жирной пищи, алкоголя)
  • сосудистые звездочки на лице и теле
  • пожелтение и сухость кожи, выпадение волос

Если обратиться к врачу в самом начале заболевания, то можно надеяться на полное излечение! Первая стадия иногда еще называется компенсированной именно из-за того, что болезнь можно остановить и вернуть организму полноценную жизнь. Хотя от излишеств в еде и алкоголя все же придется отказаться…

Профилактика

Какие действия можно предпринять заранее, чтобы уменьшить вероятность наступления заболевания и сохранить здоровье?

  • отказаться от злоупотребления алкоголем и наркотиков
  • сделать прививку от вирусного гепатита
  • проходить регулярно врачебные осмотры
  • правильно питаться

Популярное с сайта

Владивосток открыт для сотрудничества с новосибирскими компаниями

Владивосток открыт для сотрудничества с новосибирскими компаниями

05/08/2019, 08:37
В конце июля делегация Новосибирских предприятий и организаций приняла участие в Днях делового и экономического сотрудничества «Новосибирск-Владивосток».
Новосибирских бизнесменов приглашают на стратегическую сессию «МОНОГОРОДА 2024: НАЦПРОЕКТЫ»

Новосибирских бизнесменов приглашают на стратегическую сессию «МОНОГОРОДА 2024: НАЦПРОЕКТЫ»

04/08/2019, 08:00
Мероприятие пройдет 15 августа в Новокузнецке.
Новосибирское предприятие погасило долги по зарплате после вмешательства прокурора

Новосибирское предприятие погасило долги по зарплате после вмешательства прокурора

03/08/2019, 08:00
Задолженность перед работниками составляла более 2,2 млн рублей.

Актуальный разговор

Профессионализм — это точность понимания своих задач

Профессионализм — это точность понимания своих задач

Все материалы
Новости

На «Сибирских Мальдивах» может появиться смотровая площадка

05/08/2019, 12:59

Микрокредиты для бизнеса подешевели

05/08/2019, 12:44

Новосибирские компании готовы приглашать управленцев из других регионов

05/08/2019, 11:34

OZON откроет сеть выдачи заказов в магазинах ГК «Обувь России»

05/08/2019, 11:17

«Новосибирскавтодор» инвестировал в развитие почти 300 млн рублей

05/08/2019, 10:53

Владивосток открыт для сотрудничества с новосибирскими компаниями

05/08/2019, 08:37

Новосибирских бизнесменов приглашают на стратегическую сессию «МОНОГОРОДА 2024: НАЦПРОЕКТЫ»

04/08/2019, 08:00

Новосибирское предприятие погасило долги по зарплате после вмешательства прокурора

03/08/2019, 08:00

Немецкие комбайны могут выйти в сибирские поля

02/08/2019, 22:40

«Белла Сибирь» намерена расширить производство в Новосибирске

02/08/2019, 21:11

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска