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«Новосибирскавтодор» инвестировал в развитие почти 300 млн рублей

Компания обновила парк дорожно-строительной техники и купила бетонный завод.
  • 05/08/2019, 10:53
«Новосибирскавтодор» инвестировал в развитие почти 300 млн рублей

Компания ОАО «Новосибирскавтодор» реализовала инвестиционную программу-2019 на 97%. Общая сумма инвестиций – 296 млн руб. Большинство единиц техники уже задействованы на объектах строительства, ремонта и капитального ремонта, содержания автомобильных дорог, сообщила пресс-служба компании.

Фактически реализация инвестиционной программы заняла два месяца. Основный акцент направлен на покупку дорожно-строительной техники. Уже приобретен асфальтоукладчик Vogele SUPER (19 млн руб.), дорожная фреза немецкой фирмы Wirtgen (27 млн. руб.), 6 автогрейдеров (45 млн руб.), два катка (17 млн руб.), косилка-робот (4,5 млн руб.). В ближайших планах поставка 4 КДМ для зимнего содержания автомобильных дорог. Кроме того, 6 млн руб. направлено на дополнительное оснащение навесным оборудованием уже имеющегося парка техники.

Второе направление инвестирования – это покупка бетонного завода ELKOMIX-135 QUICK MASTER и силосов к нему. Завод имеет высокий объем выдачи бетона (производительность 100-120 м³/час). Компактный размер и быстрота монтажа – это важные преимуществами завода в сегменте бетонного оборудования высокой производительности, позволяющие снизить издержки на обустройство площадки. Данная модель завода оборудована двухвальным смесителем объемом 3000 литров с системой автоматического впрыска воды под давлением, бункерами инертных материалов 4х20 м³, системой дозирования двух химдобавок с возможностью дозирования до 50 литров на замес. Завод смонтирован вблизи села Верх-Тула на объекте К-17 «Новосибирск – Кочки – Павлодар».

 Кроме того, в рамках модернизации асфальтобетонного завода в Тогучинском ДРСУ были внесены изменения в конструкцию сооружения с целью повышения производственной мощности.

Для увеличения производственных площадей была приобретена база в Багане, переданная в Карасукское ДРСУ. База оснащена техникой, ремонтными боксами, площадями для хранении материалов.

Приоритетным направлением развития ОАО «Новосибирскавтодор» является переход на более экологичные виды топлива. В рамках инвестиционной программы-2019 было полностью газифицировано Мошковское ДРСУ. Газификация обошлась в 12 млн руб. В будущем планируется переход других ДРСУ на газовое топливо.

Для обновления парка транспортных средств были куплены 23 единицы: автомобили УАЗ – для мастеров участка ОАО «Новосибирскавтодор», Lada Largus – для дорожных мастеров. А автомобили ГАЗ-33023 используются для нужд содержания.

Фото пресс-службы компании

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