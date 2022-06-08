ЦОД по талонам в параллельной Вселенной: определены сибирские победители конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

Новосибирских победителей наградили 7 июня на неофициальной церемонии в формате пресс-завтрака с вице-президентом, директором Новосибирского филиала «Ростелекома» Николаем Зениным.

В этом году на конкурс поступила 191 работа от представителей СМИ и блогеров Сибири, Бурятии и Забайкальского края. Заявки принимались в основных номинациях: «Печатная пресса», «Телевидение», «Радио и подкасты», «Интернет-СМИ», «Социальные медиа», а также в специальных номинациях: «Цифровой стиль жизни» и «Умный город для жизни». Самой популярной среди участников стала категория «Интернет-СМИ»: здесь было представлено 75 работ.

Второй год подряд больше всего материалов поступило от журналистов Новосибирска, вторыми оказались представители медиасферы Иркутской области, а третье место заняли конкурсанты из Красноярского края и Хакасии. Как отметили члены регионального жюри, в этот раз определить победителей было непросто.

«В этом году даже названия работ конкурсантов вызывали интерес: журналисты заглядывали в параллельную Вселенную, изучали электронные коровники, вместе с народными умельцами создавали роботов и отправляли их на работу садовниками, — отметил Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком». — По числу упоминаний в статьях и сюжетах становится понятно, что в плане цифровизации “Ростелеком” движется в верном направлении и готов обеспечить журналистов темами на несколько лет вперед».

Призерами сибирского этапа конкурса стали:

В номинации «Печатная пресса»:

«Ежегодно участвую в конкурсе «Ростелекома», для меня это возможность узнать о цифровой сфере больше, увидеть новые работы, понять, как развивается отрасль и какие решения она сегодня предлагает. Цифровизация меняет нашу жизнь, технологии гармонично встраиваются в повседневность. И не замечать это невозможно, а писать об этом увлекательно», — сказала Лолита Белова.

В номинации «Телевидение»:

В номинации «Интернет-СМИ»:

1 место — Алина Вовчек из Иркутска, информационное агентство «Ирк.ру», за материал «Иркутянин создает в гараже роботов из будущего»;

2 место — Юлия Данилова из Новосибирска, бизнес-портал InfoPro54.ru, за работу «Новые технологии для ритейла выходят в регионы Сибири»;

3 место — Евгения Скаредова из Барнаула, издательский дом «Алтапресс», за работу «Маховик цифровизации. Как IT меняет мировую экономику, когда ждать электронные паспорта и почему биометрия неизбежна».

В номинации «Социальные медиа»:

«Тема телекома была всегда актуальной. Когда-то появление сетей 3G и 4G было ярким информационным поводом, а сегодня этими стандартами вряд ли кого удивишь. Современные технологии постепенно добираются до самых отдаленных уголков России и меняют жизнь людей, что я и показал в своей конкурсной работе», — отметил Михаил Докукин.

В номинации «Радио и подкасты»:

1 место — Ангелина Гайсина, «Радио Сибирь Томск», за выпуск программы «Особый интерес» под названием «Робот человеку садовник»;

2 место — Петр Уваров, филиал ВГТРК «ГТРК “Новосибирск”», за выпуск программы «Есть мнение» под названием «О безопасности в интернете»;

3 место — Ольга Топоркова, филиал ВГТРК «ГТРК “Иркутск”» за программу из цикла «Период адаптации» на тему «Цифровой Байкал».

Также жюри отметило специальными призами участников в двух спецноминациях: Ольгу Ведерникову из «Комсомольской правды на Алтае» за работу «»Дом-термос»: как показало себя “умное” итальянское жилье в условиях Сибири» в номинации «Цифровой стиль жизни» и Наталью Горбань из газеты «Дело» за материал «Иркутск — идеальный город для электромобилей?» в категории «Умный город для жизни».

Журналисты, занявшие первые места в основных номинациях на сибирском уровне, поедут в Москву на федеральный финал конкурса. Тогда же назовут лучших в двух спецноминациях. Победители общероссийского этапа отправятся за Северный полярный круг, посетят технологические площадки «Ростелекома», откроют для себя популярные туристические места Севера.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса.