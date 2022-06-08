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Вирусологический центр «Вектор» расширяет инфраструктуру

  • 08/06/2022, 10:43
Автор:
новости Новосибирска
За последние два месяца компания объявила уже четыре конкурса по выбору подрядчиков на завершение строительство объектов и подготовку документации для новых.

ГНЦ ВБ «Вектор» объявил два новых тендера по выбору подрядчиков для подготовки проектно-сметной документации по двум новым объектам.

Новосибирские научные учреждения будут участвовать в создании центров геномных исследований мирового уровня

Новосибирские научные учреждения будут участвовать в создании центров геномных исследований мирового уровня

В первом случае речь идет о строительстве центра доклинических исследований ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» в наукограде Кольцово. Начальная стоимость работ — 160 млн рублей. Подготовить ПСД по объекту и согласовать ее в Главгосэкспертизе подрядчик должен будет до октября 2023 года. После этого будет объявлен конкурс по выбору подрядчика на строительство. Построить объект планируется до 2027 года.

Речь идет о строительстве корпуса для проведения доклинических исследований, состоящего из двух блоков общей площадью ориентировочно 13500 кв. м. В первом блоке будут проводиться доклинические исследования лекарственных препаратов, он также должен быть приспособлен для работы с особо опасными микроорганизмами I-IV групп патогенности. В блоке №2 планируется проводить доклинические исследования безопасности лекарственных препаратов

Второй объект — строительство здания питомника для разведения и содержания лабораторных животных в соответствии со стандартами GLP. Стартовая цена контракта — 105 млн рублей. Подготовить ПСД по объекту и согласовать ее в Главгосэкспертизе подрядчик также должен будет до октября 2023 года. Построить объект планируется до 2027 года.

Площадь здания питомника составит не менее 7600 кв. м. Производственная мощность — содержание и разведение лабораторных: приматы — 50 голов, мыши нелинейные — 8000/84000 голов, мыши линейные, геномные — 2000/24000 голов, SPF-мыши — 1000 голов, морские свинки — 600/3600 голов, крысы – 500 (40 голов коллекция)/460 голов, хомяки — 600/7200 голов, хорьки — 70 (20 голов коллекция)/50 голов, кролики — 100/350 голов, ламы (перспектива) — 4 головы. В здании также будет расположен карантинный блок — 250 голов мелких животных (мыши, хомяки) или 50 голов средних (морские свинки).

Оба объекта разместятся на территории научной площадки ГНЦ ВБ «Вектор». Подвести итоги тендера по выбору подрядчиков на подготовку ПСД заказчик планирует в середине июня.

Редакция направила запрос в ГНЦ ВБ «Вектор» с просьбой прокомментировать активность по расширению инфраструктуры.

новости Новосибирска

«Вектор» вложит в реконструкцию корпуса №6 почти 2 млрд рублей

Напомним, в начале мая ГНЦ ВБ «Вектор» подвел итоги аукциона по выбору подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ и реконструкцию лабораторного корпуса №6. Объем инвестиций в проект составляет почти 2 млрд рублей. Как отмечалось в документах Главгосэкспертизы, функциональное назначение объекта — научно-исследовательские и экспериментальные работы в области микробиологии с устройством «чистых» лабораторий.

В начале июня «Вектор» объявил аукцион на завершение строительства еще трех корпусов. Начальная максимальная цена контракта составила 1,43 млрд рублей. Подрядчик должен будет выполнить работы до 2027 года. Недостроенное восьмиэтажное здание (корпус № 30) планируется сделать административным, корпус №30а — использовать как блок общего назначения с конференц-залом и архивом, корпус №30б — под открытую стоянку на 200-300 машиномест.

ФБУ ГНУ «Вектор» создан в 1974 году. Один из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России. Фундаментальные научно-исследовательские работы Центра ориентированы на получение новых научных знаний в области эпидемиологии, молекулярной биологии, вирусологии, бактериологии, генной инженерии, биотехнологии, экологии и биологической безопасности. Прикладные исследования Центра направлены на разработку эффективных средств и методов профилактики, лечения и диагностики инфекционных заболеваний, создание и совершенствование биотехнологий производства средств противодействия инфекционным патогенам.

 

 

Ранее редакция сообщала, что Институт органической химии и центр «Вектор» в 2022 году планируют запустить производство противооспенного препарата. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Недвижимость Наука

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство наука биотехнологии


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