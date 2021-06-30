Cтраховка для оформления визы в Швецию (советы EU RO Group)

Перед тем, как отправляться в Швецию, путешественнику необходимо выбрать страховую компанию. Главными критериями выбора должны стать выгодность условий и способность специалистов дать исчерпывающую информацию о правилах страхования. В том числе о том как:
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Медицинская страховка в Швецию выдается с соблюдением следующих пунктов:
Страховка оформляется при получении визы категории С независимо от того, сколько раз лицо будет пересекать границу.
На тех же условиях оформляется страховка для обладателей визы категории D, в которую входят въезжающие в страну с целью:
Страховую компанию путешественник выбирает самостоятельно.
Заявка на получение полиса подается на сайте страховой компании. Документ приходит к заявителю на указанный электронный адрес. Его можно распечатать, а можно сохранить в электронном виде.
Главный принцип оформления швейцарской страховки: “один заявитель — один документ”.
Первичный прием у врача обойдется в 260 крон, а один день в стационаре стоит 90 крон. За страхование наценка составит 1-2 доллара в сутки.
Отказать в компенсации могут, если клиент попал в чрезвычайную ситуацию, находясь под воздействием алкоголя или наркотических веществ.
Кроме того, следует внимательно отнестись к выбору страховки с франшизой(суммой, которую оплачивает сам клиент при наступлении страхового случая): такая страховка дешевле, но требует постоянного наличия свободных средств.
Также страховыми случаями не считаются:
Перед поездкой в Швецию также можно получить страховку:
В пересчете на один день поездки стоимость полиса редко превышает 2 доллара в день, а путешественник получает защиту от всех непредвиденных ситуаций, которые могут случиться в чужом государстве.
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