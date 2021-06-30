Cтраховка для оформления визы в Швецию (советы EU RO Group)

Перед тем, как отправляться в Швецию, путешественнику необходимо выбрать страховую компанию. Главными критериями выбора должны стать выгодность условий и способность специалистов дать исчерпывающую информацию о правилах страхования. В том числе о том как:

оформлять страховку для детей;

получить полис тем, кто страдает от хронических заболеваний;

застраховать себя на время деловой поездки.

Миграционная компания EU RO Group предлагает оформить c начала гражданство Румынии. Эта страна более открыта в плане оформления документов, нежели EU RO Group отзывы. Став полноправным гражданином или резидентом Румынии, перед вами откроются возможность жить в любой европейской стране, безгранично путешествовать, получить высшее образование, официально трудоустроиться, получить качественное медицинское обслуживание.

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Что включает в себя страховка?

Медицинская страховка в Швецию выдается с соблюдением следующих пунктов:

Размер страхового покрытия — не менее 30 тыс. евро.

Действие документа распространяется на всю территорию Шенгенской зоны.

Полис действует со дня подачи документов и до конца поездки.

Страховка оформляется без франшизы.

Возмещение включает в себя потенциальное возвращение клиента на родину в экстренном случае или оплату услуг медиков на территории Швеции.

Страховка оформляется при получении визы категории С независимо от того, сколько раз лицо будет пересекать границу.

На тех же условиях оформляется страховка для обладателей визы категории D, в которую входят въезжающие в страну с целью:

воссоединения семьи;

посещения родственников;

иных причин, предусматривающих пребывание в стране больше 90 дней.

Страховую компанию путешественник выбирает самостоятельно.

Правила оформления

Заявка на получение полиса подается на сайте страховой компании. Документ приходит к заявителю на указанный электронный адрес. Его можно распечатать, а можно сохранить в электронном виде.

Главный принцип оформления швейцарской страховки: “один заявитель — один документ”.

Первичный прием у врача обойдется в 260 крон, а один день в стационаре стоит 90 крон. За страхование наценка составит 1-2 доллара в сутки.

В каких случаях в применении страховки могут отказать?

Отказать в компенсации могут, если клиент попал в чрезвычайную ситуацию, находясь под воздействием алкоголя или наркотических веществ.

Кроме того, следует внимательно отнестись к выбору страховки с франшизой(суммой, которую оплачивает сам клиент при наступлении страхового случая): такая страховка дешевле, но требует постоянного наличия свободных средств.

Также страховыми случаями не считаются:

Солнечные ожоги. Травмы, полученные на воде. Травмы от занятий спортом(при оформлении стандартного полиса). Обострение хронических заболеваний.

Другие виды страхования

Перед поездкой в Швецию также можно получить страховку:

от утраты багажа;

при отмене поездки;

в случае проблем с местным законодательством.

В пересчете на один день поездки стоимость полиса редко превышает 2 доллара в день, а путешественник получает защиту от всех непредвиденных ситуаций, которые могут случиться в чужом государстве.