Губернатора просят помочь МУП «Спецавтохозяйство»

Сессия Совета депутатов Новосибирска приняла обращение к губернатору области Андрею Травникову с просьбой повлиять на непростую ситуацию, сложившуюся между «мусорным» регоператором — ООО «Экология-Новосибирск» и МУП «Спецавтохозяйство». Как сообщил инициатор рассмотрения данного вопроса, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин, в настоящее время общая сумма задолженности регоператора перед муниципальным предприятием составляет 335 млн рублей за 3 года, из которых большая часть в размере 200 млн сформировалась с начала 2021-го.

— Необходимо вмешательство депутатов и губернатора, чтобы окончательно не загнать наше муниципальное предприятие, — говорит председатель комиссии.

По его словам, из-за того, что регоператор очень неравномерно рассчитывается с МУП «САХ», налоговая заблокировала счета предприятия, есть проблемы с выплатой зарплат.

В поддержку обращения высказались в своих выступлениях депутаты, представляющие разные политические силы — независимые депутаты Сергей Бойко и Игорь Украинцев, представители КПРФ вице-спикер Антон Тыртышный, представители КПРФ Антон и Александр Бурмистровы.

— Есть базовая проблема, — в частности, отметил Александр Бурмистров. — Сборы любого регионального оператора — 85 — 90%, а план доходов — 2 — 3%. Любой регоператор изначально убыточен, и в каждом регионе он стремится уничтожить местных перевозчиков и завести своих.

Кроме того, как было озвучено в ходе обсуждения вопроса, если со стороны областной власти не последует реакции, то осенью (Сейчас депутаты уходят на летние каникулы и заседаний горсовета не будет – Ред.) депутаты намерены поставить перед правительством региона вопрос о полном расторжении всех отношений с ООО «Экология – Новосибирск».

Стоит напомнить, что ранее отдельные депутаты горсовета и чиновники мэрии уже высказывались относительно смены регоператора в пользу МУП «Спецавтохозяйство». Сначала такие инициативы, что называется, «гуляли» в кулуарах мэрии и регионального правительства, затем вышли на официальный уровень. Как уже ранее сообщалось, помимо МУП «Спецавтохозяйство», «Экология-Новосибирск» накопила задолженность и перед некоторыми другими перевозчиками. Ранее работу регоператора по вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов и сложившуюся задолженность перед операторами-перевозчиками подвергли критике депутаты Заксобрания Новосибирской области на основании официального обращения депутатов Сузунского райсовета.