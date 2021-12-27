Даже за частичную уплату алиментов нерадивого родителя могут отправить в тюрьму

Госдума уже приняла в трёх чтениях поправки в закон, по которым за частичную уплату алиментов наказание ничуть не лучше, чем за полную.

У отцов больше не получится давать мамам лишь часть причитающихся детям денег и уходить от ответственности: если они не будут платить алименты полностью, их привлекут по административной, а то и по уголовной статье. То же самое коснётся и тех, кто задолжает своим нетрудоспособным пожилым родителям.

Так что будут ли новые правила эффективными и действенными? Выберу.ру обратились за ответом к Дмитрию Мухачёву, управляющему партнёру проекта «Мамино право», эксперту в области семейного права.

По словам Мухачёва, оснований для того, чтобы этого не платить алименты, крайне мало: например, если человек лежит в коме, его придётся освободить от уплаты. Во всех остальных случаях суд решит, что надо платить. Даже если нерадивый родитель находится в местах лишения свободы, он может, к примеру, шить варежки и зарабатывать на своего ребёнка.

Значит, посадить неплательщика в тюрьму в принципе реально. Первый шаг, если вы хотите добиться погашения задолженности, это запустить исполнительное производство в адрес должника. Само по себе оно тоже ничего не гарантирует: дело может годами пылиться в Федеральной службе судебных приставов безо всякого движения. Но если приложить усилия и повлиять на сотрудников, то сначала должника привлекут к административной ответственности, а потом, если это не поможет либо поможет только на время, то уже и к уголовной.

Дмитрий Мухачёв говорит, что и административная, и тем более уголовная ответственность — достаточно действенные меры по взысканию долгов. До уголовной ответственности доходит очень мало людей, да и сроки невелики — обычно суд даёт до одного года лишения свободы. Но и этого, по словам Дмитрия, достаточно.

— Эти меры наказания рассчитаны на обычного человека. Для него поездка в колонию или места поселения даже на месяц уже напрягает, меняет жизнь, портит биографию судимостью. Если это какой-нибудь терминатор, который уже сидел и его ничем не проймёшь, конечно, меры не будут действенны. В этих случаях остаётся только отступиться от требований, — заключил эксперт.

Так что если и Совет федерации, и президент подпишут поправки в закон, и даже за неполную уплату алиментов должникам можно будет грозить тюрьмой, то шансы на успех должны возрасти. Уклонистов станет меньше.