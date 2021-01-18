Дефицит бюджета Новосибирска в 2020 году составил 480,3 млн рублей

В 2020 году резко сокращен дефицит бюджета Новосибирска. По итогам года он составил 480,3 млн рублей. Это почти в 4 раза меньше фактических показателей 2019 года (1,83 млрд рублей), и в 2,5 раза меньше плана 2020 года, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что дефицит бюджета уменьшился благодаря сокращению расходов и росту собственных доходов. Они исполнены на 100 % к плану. То есть, финансовые службы города выполнили задачу по поступлению в бюджет города налоговых и неналоговых платежей (аренда земли, продажа и аренда имущества) в полном объеме и сокращению бюджетного дефицита, несмотря на спад экономики и расходы, связанные с пандемией COVID-19.

За 2020 год доходы в целом, с учетом безвозмездных поступлений, исполнены на 99,1 %, расходы – на 97,7 %.

— Финансово-экономический блок отработал хорошо в предыдущем году. Собственные доходы бюджета исполнены на 99,7 %, это наиболее высокий показатель с 2014 года. Одно из главных достижений – успешное взаимодействие финансово-экономических служб по всей вертикали. Мы достигли цели, работая в сотрудничестве с правительством области, – бюджет города составляет 50 млрд рублей, в том числе благодаря перечислениям из вышестоящих бюджетов, но для развития города, для обновления транспорта, социальной инфраструктуры этого недостаточно. Необходимо принять все возможные меры по увеличению доходной части бюджета, наращиванию бюджета развития, продолжить работу по сокращению недоимки по налогам и неналоговым платежам, вести взвешенную политику планирования, сопровождать инвестиционные проекты – без экономической и финансовой оценки не обойтись, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Таким образом, специалисты финансовых служб городской администрации выполнили задачи, поставленные мэром в начале прошлого года. По итогам бюджет-2020 Новосибирска превысил 51 млрд рублей, собственные доходы исполнены на 100 % и составили более 25 млрд рублей.