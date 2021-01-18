Наращивание волос: особенности и преимущества процедуры

О наращивании волос знали ещё несколько тысячелетий назад, причём им пользовались не только знатные и богатые люди, разница была лишь в качестве материала и работы. Сегодня процедура наращивания волос стала настолько доступной, что, кажется, не осталось уже ни одной дамы, которая не рассматривала бы для себя такую возможность.

Действительно, сегодня нарастить волосы проще простого, самое главное, это выбрать правильную парикмахерскую и опытного мастера. В Алматы, судя по выдаче поиска сервиса онлайн бронирования услуг салонов красоты https://zapis.kz/almaty/u/parikmaherskie-uslugi/narashchivanie-volos, работает 7 студий наращивания волос. В некоторых из них действует 20-процентная система кэшбэка, и во всех предлагается:

холодное;

горячее;

капсульное;

ленточное наращивание волос.

Помимо перечисленных услуг этих салонов, предлагается коррекция и снятие нарощенных прядей.

Как выбрать салон и мастера по наращиванию волос

К огромному сожалению, в Сети можно встретить истории о том, что процедура оказалась неудачной, или о том, что после снятия нарощенных локонов, свои волосы испортились. Подобные случаи заставляют задуматься о целесообразности более внимательного подхода к выбору как салона красоты, так и мастера, специализирующегося на данной услуге. К счастью, на сайте zapis.kz можно не только забронировать данную услугу, но и внимательно изучить отзывы о салонах красоты, оставленные теми, кто уже имеет личный опыт сотрудничества с ними. Благодаря чему, можно сделать правильный выбор мастера, результаты работы которого не разочаруют.

О наращивании волос

Не секрет, что дамы — натуры переменчивые, касается это абсолютно всего, и волос в том числе, а возможно, даже в первую очередь. В этом нет ничего удивительного, поскольку с помощью волос можно быстро и просто сменить свой образ, стиль. Благодаря процедуре наращивания волос современные дамы стали меньше бояться коротких стрижек.

С помощью процедуры можно сравнительно быстро нарастить волосы до 70 сантиметров. Почему «сравнительно»? Потому что по сравнению с естественным ростом волос данная процедура действительно позволяет очень и очень быстро обзавестись длинными волосами, однако сама процедура длится несколько часов. Но, как говорится, красота требует жертв, и дамы готовы просиживать в кресле мастера по 3, 4 или даже 6, 7 часов.

О преимуществах наращивания волос

У этой процедуры имеется довольно большое количество плюсов, самыми очевидными из них можно считать возможность:

быстрого увеличения длинны волос до 70 сантиметров;

выбора цвета и оттенков, в которые окрашены накладные пряди;

решения проблемы тонких и редких волос;

восстановления волос после неудачной стрижки;

маскировки шрамов и подобных дефектов, имеющихся на коже головы;

добавления дополнительного объёма затылку;

создания эксклюзивных стрижек и причёсок;

кардинальной смены имиджа.

Примечательно, что данную процедуру можно рассматривать не только с практической точки зрения, но и с психологической. Судите сами, после проведения удачной процедуры наращивания волос, у дамы непременно улучшится настроение, и она начнёт нравиться сама себе, а когда человек доволен собой, то он автоматически начинает привлекать внимание окружающих его людей. Это говорит о вероятном увеличении количества поклонников. Кроме того, не стоит забывать о том, что по статистике, подавляющему большинству мужчин больше нравятся девушки с длинными волосами.

Как ухаживать за нарощенными волосами

Процедура мытья нарощенных волос практически ничем не отличается от обычного мытья, всё интересное начинается после этого. Причём, важно строго соблюдать рекомендации мастера, поскольку у каждого варианта нарощенных волос есть свои нюансы и особенности ухода. Например:

Ленточное наращивание. После мытья нельзя использовать жёсткие расчёски с частыми зубьями. Нельзя использовать агрессивный шампунь, не рекомендуется использование кондиционера для волос. Капсульное наращивание. Волосы расчёсываются перед мытьём, пользоваться горячим феном для сушки волос запрещено. Проще всего ухаживать за волосами нарощенными по технологии «вплетение прядей».

В качестве заключения

Перед тем как нарастить волосы, изучите как можно больше информации по теме, в том числе и отзывов. После чего уточните у мастера все особенности и нюансы ухода за нарощенными волосами, и только после этого принимайте окончательное решение с учётом своих привычек.