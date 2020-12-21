Delivery Club запустил доставку продуктов в Новосибирске

Крупнейший в России сервис доставки готовой еды Delivery Club запустил доставку из продовольственных сетей магазинов более чем в 100 городах страны, сообщили в пресс-службе компании. Среди них все крупные города-миллионники России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Самара, Воронеж, Омск, Нижний Новгород, Челябинск, Уфа, Пермь, Тюмень, Красноярск, Ростов-на-Дону, Волгоград и другие.

— Delivery Club объединяет не только широкий ассортимент товаров, но и все основные типы доставки, присутствующие на российском рынке: экспресс-доставка из дарк-сторов за 15 минут (около 1,5 тыс. товаров), быстрая доставка за 30-40 минут из продуктовых сетей и сервисов (более 5 тыс. товаров), доставка от двух часов в течение дня при заказе утром или на следующий день (15 — 40 тыс. товаров). В зависимости от конкретной сети магазинов заказы доставляют курьеры сервиса, которых всегда можно узнать по зеленой униформе и брендированным терморюкзакам или курьеры сервисов-партнеров, –– рассказали в компании.

Отмечается, что к Delivery Club подключено около 2500 магазинов разных сетей. Партнерами сервиса в регионах уже являются «Магнит», «Дикси», «Азбука вкуса», «Верный», «Вкусвилл», «Радеж» и др. В тех регионах, где заказы доставляют курьеры Delivery Club, пользователи получили доступ к принципиально новому сервису — доставке продуктов за 30-40 минут. Ранее в большинстве городов такой услуги не существовало.

— В 2020 году сервис предоставил доступ к быстрой доставке товаров пользователям в более чем 100 городах России и продолжит региональную экспансию в 2021 году, –– комментирует пресс-служба Delivery Club.

Delivery Club присутствует в 265 городах страны. Через приложение и сайт сервиса можно заказать доставку из ресторанов, продовольственных сетей, магазинов косметики, товаров для животных и аптек. Ежемесячно сервис выполняет свыше 5,5 млн заказов. По итогам 2019 года выручка сервиса составила 4,46 млрд рублей, по итогам трех кварталов 2020 года выручка превысила 7 млрд. К Delivery Club подключено свыше 35 тысяч заведений общественного питания. Более чем в 100 городах пользователи Delivery Club могут заказать не только готовую еду из ресторанов, но и доставку продуктов питания и товаров повседневного спроса. Также Delivery Club развивает направление заказа еды «навынос», бронирование столов, доставку медикаментов и зоотоваров. В 2019 году Delivery Club стал частью O2O-платформы (online-to-offline) на рынках еды и транспорта, которую создают Mail.ru Group и Сбер.

Фото предоставлено пресс-службой компании