В Новосибирской области в 2020 году зарегистрировано почти 11 тысяч IT-преступлений

Прокуратура Новосибирской области проанализировала состояние преступности, связанной с хищениями денежных средств граждан с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В 2018 году на территории области их было зарегистрировано 2 463, в 2019 году – 5 081, за 11 месяцев 2020 года – 10 876, — рассказали специалисты. — Доля этих деяний от общего числа всех зарегистрированных преступных проявлений составила 23%.

Отмечается, что количество краж и мошенничеств с использованием современных технологий возросло в 2 раза (до 4 757 и 5 208 соответственно).

— Общий размер ущерба по уголовным делам составил более 300 млн. рублей. То есть, злоумышленники в среднем похитили по одному миллиону рублей в день, — констатировали в прокуратуре.

Специалисты добавляют, что мошенничества в сфере IT-технологий – это, как правило, деяния, связанные с размещением в сети Интернет заведомо ложных сведений о реализуемых товарах и оказываемых услугах; взломом страниц участников социальных сетей; созданием сайтов — двойников.

В последнее время наиболее распространенными способами хищения средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий являются:

Звонки лиц, представившихся сотрудниками банков, о подозрительных операциях или о блокировке карт, для разблокировки которых требуется сообщить их номера и цифры на обратной стороне (CVV-код), коды из SMS; совершить определенные действия с помощью банкоматов, либо перевести денежные средства на резервные счета. Получение данных банковских карт у лиц, разместивших на сайтах объявления о продаже товаров. Рассылка SMS-сообщений о блокировке карт и списании с них денежных средств с указанием номеров телефонов для связи. Перезванивая на эти номера, граждане напрасно сообщают номера банковских карт, пин-коды и другие конфиденциальные сведения. Требование неизвестных о необходимости передачи им денежных средств за избежание уголовной ответственности лицами, совершившими преступления, ДТП и т.д. Информирование граждан по телефону о том, что им «предварительно» одобрен кредит. В случае отказа от получения кредита требуется назвать пароли из поступивших SMS-сообщений.

При этом, граждане по-прежнему попадаются на уловки мошенников.

— Только за 2 дня декабря т.г. правоохранительными органами зарегистрировано 26 преступлений с использованием IT-технологий, похищены средства граждан на сумму более 5 млн. рублей, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Преступники соблюдают меры конспирации, используют не зарегистрированные на них средства мобильной связи и банковские карты, шифровальные устройства, меняют телефоны, компьютеры и сим-карты.

Часто они звонят из других регионов, куда и перечисляются похищенные деньги. Существенно усложняет эффективность работы по раскрытию преступлений использование мошенниками IP-телефонии.

Поэтому при общении с неизвестными лицами гражданам нужно проявлять повышенную бдительность.

— Необходимо знать, что работниками банков работа по отслеживанию сомнительных операций не проводится, этим занимается автоматическая система, которая при выявлении таких операций блокирует счета. После блокировки счетов сотрудники банков не перезванивают и не предлагают перевести денежные средства на безопасные резервные счета; произвести какие-либо манипуляции с банковскими картами через банкоматы. Для разблокировки счета гражданам необходимо лично обратиться с паспортами в кредитные учреждения, — напоминают специалисты. — Никому, в том числе работникам банков, нельзя сообщать номера банковских карт, пин-коды, CVV-коды, коды из SMS-сообщений и иные реквизиты.

Прокуратура осведомляет – при возникновении сомнений, что звонящие люди являются работниками банков, необходимо прекратить разговор и самим перезвонить в банк.

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