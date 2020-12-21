В Новосибирской области в 2020 году зарегистрировано почти 11 тысяч IT-преступлений

Прокуратура Новосибирской области проанализировала состояние преступности, связанной с хищениями денежных средств граждан с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сообщили в пресс-службе ведомства.
— В 2018 году на территории области их было зарегистрировано 2 463, в 2019 году – 5 081, за 11 месяцев 2020 года – 10 876, — рассказали специалисты. — Доля этих деяний от общего числа всех зарегистрированных преступных проявлений составила 23%.
Отмечается, что количество краж и мошенничеств с использованием современных технологий возросло в 2 раза (до 4 757 и 5 208 соответственно).
— Общий размер ущерба по уголовным делам составил более 300 млн. рублей. То есть, злоумышленники в среднем похитили по одному миллиону рублей в день, — констатировали в прокуратуре.
Специалисты добавляют, что мошенничества в сфере IT-технологий – это, как правило, деяния, связанные с размещением в сети Интернет заведомо ложных сведений о реализуемых товарах и оказываемых услугах; взломом страниц участников социальных сетей; созданием сайтов — двойников.
В последнее время наиболее распространенными способами хищения средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий являются:
При этом, граждане по-прежнему попадаются на уловки мошенников.
— Только за 2 дня декабря т.г. правоохранительными органами зарегистрировано 26 преступлений с использованием IT-технологий, похищены средства граждан на сумму более 5 млн. рублей, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
Преступники соблюдают меры конспирации, используют не зарегистрированные на них средства мобильной связи и банковские карты, шифровальные устройства, меняют телефоны, компьютеры и сим-карты.
Часто они звонят из других регионов, куда и перечисляются похищенные деньги. Существенно усложняет эффективность работы по раскрытию преступлений использование мошенниками IP-телефонии.
Поэтому при общении с неизвестными лицами гражданам нужно проявлять повышенную бдительность.
— Необходимо знать, что работниками банков работа по отслеживанию сомнительных операций не проводится, этим занимается автоматическая система, которая при выявлении таких операций блокирует счета. После блокировки счетов сотрудники банков не перезванивают и не предлагают перевести денежные средства на безопасные резервные счета; произвести какие-либо манипуляции с банковскими картами через банкоматы. Для разблокировки счета гражданам необходимо лично обратиться с паспортами в кредитные учреждения, — напоминают специалисты. — Никому, в том числе работникам банков, нельзя сообщать номера банковских карт, пин-коды, CVV-коды, коды из SMS-сообщений и иные реквизиты.
Прокуратура осведомляет – при возникновении сомнений, что звонящие люди являются работниками банков, необходимо прекратить разговор и самим перезвонить в банк.
Фото: pixabay.com, автор- geralt
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