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Дело экс-главы клиники Мешалкина зашло в тупик

  • 22/10/2021, 11:46
Автор:
Новости Новосибирской области
Однако мера пресечения в отношении главного подозреваемого и остальных фигурантов продолжает действовать.

Суд Центрального района Новосибирска вернул прокурору материалы уголовного дела в отношении экс-директор клиники Мешалкина Александра Караськова и других подозреваемых. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 19.10.2021 уголовное дело в отношении Караськова А.М., Сорокина А.А., Первушина Е.В., обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, п.п. «а,б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ, Бойцовой И.В., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, возвращено прокурору Новосибирской области для устранения препятствий его рассмотрения судом, говорится в сообщении судебной пресс-службы. Мера пресечения оставлена без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, что расследование данного уголовного дела было начато после того, как в начале 2019 года в клинике Мешалкина сотрудники правоохранительных органов выявили масштабные хищения при организации госзакупок. В июне того же года Александр Караськов сам оказался под следствием. Фигурантом дела также стала его заместитель Ирина Бойцова, которая курировала в медцентре организационно-клиническую работу.

Врачам Караськову и Бойцовой предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере») и по решению суда водворили в СИЗО. Но уже через три месяца суд по ходатайству следствия перевел их под домашний арест. Меру пресечения супругам смягчили, потому что они дали признательные показания и активно сотрудничали со следствием. Итоговую сумму ущерба следствие оценило более чем в 1,8 млрд рублей.

Подследственные добровольно возместили Минздраву РФ 960 млн рублей, причем значительную часть этой суммы почти 890 млн рублей внесли трое руководителей фирм-поставщиков, которых также привлекли в качестве обвиняемых по делу. Оставшуюся часть суммы предполагалось возместить за счет арестованного имущества фигурантов.

Фото: pixabay.com автор: AJEL

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Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : уголовно дело суд клиника мешалкина


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