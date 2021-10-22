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Дорожники довольны сезоном-2021

  • 22/10/2021, 12:47
Автор:
Новости Новосибирска
А автолюбители уже жалуются на качество только что отремонтированных дорог.

Сезон дорожных работ-2021 завершается. В конце октября-начале ноября дорожники должны сдать объекты, которые запланированы к строительству и ремонту. Как представители отрасли оценивают сезон, качество работ на дорогах города и региона в рамках кампании 2021 года и как на его проведении сказалась пандемия, а также рост цен на стройматериалы?

Первый заместитель начальника ФКУ «Сибуправтодор» Дмитрий Батурин отметил, что организация уже несколько лет сохраняет показатель соответствия подведомственных дорог нормативным требованиям на уровне 85%, с учетом того, что оставшиеся 15% — это ежегодный объем планового ремонта.

— В этом году в Новосибирской, Омской и Кемеровской областях отремонтировали более 200 км федеральных дорог, в том числе 55,5 км — капитальным ремонтом. Практически на всех объектах при устройстве покрытия применялись асфальтобетонные смеси, изготовленные по методу объемного проектирования. По этой технологии для каждого участка прорабатывается состав асфальтобетонной смеси в зависимости от эксплуатационных и климатических особенностей. Эту практику мы применяли с 2019 года в экспериментальном порядке на отдельных участках, а теперь уже повсеместно, в соответствии со стандартами технического регламента Таможенного союза, — отметил Батурин.

Он напомнил, что на объектах федеральной дорожной сети действуют жесткие требования к качеству работ и применяемым материалам, многоступенчатый строительный и лабораторный контроль как в процессе производства работ, так и на стадии приемки.

— Это сводит к минимуму вероятность нарушения технологий выполнения дорожных работ и требований к их организации: эти вопросы решаются оперативно в рабочем режиме, — подчеркнул собеседник редакции.

Статистику по нарушениям, зафиксированным в 2021 году на объектах Новосибирской области, Батурин не уточнил.

Начальник отдела ремонта и содержания автомобильных дорог ТУАД Максим Астапов рассказал, что на 18 ноября из 60 объектов ремонта в эксплуатацию были введены 33, до 1 ноября работы должны завершиться на 15 объектах, а к в началу ноября — на оставшихся.

— В этом году у нас в работе было больше объектов, чем в предыдущем. Мы наращиваем объемы каждый год. Что касается качества, то, несмотря на внедрение нового ГОСТа на асфальтобетонные смеси, качество объектов у нас держится на уровне 2020 года. Мы это контролируем с помощью собственных лабораторий на всех стадиях ремонта, а также привлекаем экспертов независимых лабораторий, — пояснил он. — Проверяется ровность покрытия, поперечные уклоны, геометрические параметры, ширина, количество установленных дорожных знаков и т. д. Нарушения выявляются на всех этапах работ.

В августе пресс-служба ТУАД сообщала, что с начала 2021 года 3,8 млн рублей санкций начислены подрядным организациям, занятым в капитальном ремонте дорог; 16,6 млн — осуществляющим строительство и реконструкцию объектов; 2,1 млн — ремонт дорог; 9,3 млн — содержание. Более 1 млн рублей пени и штрафов начислены проектным организациям и почти 5 млн — организациям, реализующим мероприятия в сфере безопасности дорожного движения на территории Новосибирской области. Удержаны с подрядных организаций 27,8 млн рублей. Остальные штрафы подрядные организации оспаривают в судах. Больше половины начисленных штрафов приходились на компанию АО «Новосибирскавтодор».

Что касается непосредственно Новосибирска, то, судя по докладу руководителя департамента транспорта мэрии города Константина Васильева (Назначен в начале октября. — Ред.) на оперативном совещании 19 октября, в 2021 году в рамках нацпроекта работы проводились на 35 объектах Новосибирска, по 17 из них работы закончены, на 10 еще ведутся, а 8 — переходящие на следующий год.

— Что касается работ в рамках региональной программы, то из 95 объектов на 90 работы завершены. На 2 еще ведутся. На 89 объектах отобраны вырубки, на 2 они не прошли испытания, — сообщил Васильев.

В ходе оперативного совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть поинтересовался у чиновников транспортного департамента — на основе какой информации они принимают решение, когда формируют планы по текущему ремонту и содержанию дорог. Судя по ответу, «планы основываются на предписаниях контролирующих органов».

— Обращаю внимание руководства департамента на отсутствие контроля и планирования в системе ДЭУ города, — заявил мэр, обращаясь к новому руководителю транспортного блока. — Привыкли работать там, где нас носом ткнут, но сами мы не проявляем инициативу.

Влияние коронакризиса

Кстати, по словам собеседников редакции, большого влияния на цены стройматериалов пандемия не оказала. Максим Астапов напомнил, что цены в основном поднялись на металл, подорожал битум, в конце лета был дефицит на щебень узких фракций.

— В Новосибирске из-за перехода на новые ГОСТы поменялись требования к использованию фракций щебня в асфальтобетонной смеси. Кроме того, у наших заводов и карьеров есть определенные мощности, а в связи с ростом объема работ по БКАД в этом году сложился определенный дефицит. Это привело к небольшому росту цен, но в конце сезона ситуация стабилизировалась, — поясняет он. — Но не думаю, что это было проблемой для тех подрядчиков, кто серьезно работает на рынке. Например, мы большую часть контрактов на 2021 год отторговали еще в 2020 году, то есть у компаний было время заготовить материалы и заключить контракты на поставки щебня зимой по приемлемым ценам.

В дорожно-строительном сезоне 2021 года в Новосибирской области была проблема с перевозчиками. По мнению Астапова, дефицит также связан с большим объемом строительства в городе. Помимо дорог идет возведение ЛДС, четвертого моста через Обь, жилищное строительство, а также сельхозяйственная  уборочная компания и т. д. Осенью ситуация с перевозчиками также стабилизировалась.

— В целом в сезоне 2021 года у нас не было срыва сроков сдачи объекта из-за каких-то проблем с поставками инертных материалов. Небольшие задержки возникали, но они носили временный характер, — подчеркнул Астапов.

Кстати, по оценкам участников рынка, дефицита игроков и проблем с привлечением подрядчиков в этом году они не ощутили.

— В данный момент на объектах федерального значения не испытывают острого дефицита организаций, желающих работать по государственному контракту, — сообщил Дмитрий Батурин.

Максим Астапов добавил, что с несоблюдением сроков исполнения работ ТУАД в этом сезоне сталкивался. Но схема работы с такими подрядчиками давно отработана: на них накладываются штрафы и пени за просрочку своих обязанностей по контракту, а при невыполнении контракта он расторгается, а компания заносится в черный список. В процессе производства работ сотрудниками  ТУАД неоднократно выявлялись некачественно выполнение работы по ремонтам в 2021 году, при этом подрядную организацию, допустившую брак, обязывали устранить выявленные дефекты за свой счет.

Другая сторона

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А как оценивают качество ремонта автомобилисты? Судя по сообщениям в соцсетях, водители жалуются на качество дорожного полотна на только что отремонтированных дорогах как в городе, так и за городом. В частности, речь идет о Димитровском мосте, Бердском шоссе, выезде из города в районе Гусинобродского щоссе, улице Пирогова и т. д.

— Однозначно ответить на вопрос о том, почему это происходит — невозможно. В каждом конкретном случае могут быть свои причины (неправильный выбор материалов или низкое их качество, нарушение технологий выполнения работ на разных этапах, низкая организация строительного контроля, неверные проектные решения и т.д.), — говорит Дмитрий Батурин.

Максим Астапов отмечает, что далеко не всегда дефекты на дорогах после ремонта выявляются из-за некачественной работы подрядной организации.

— Как сегодня проходят дорожные ремонты? Меняется верхний слой дороги, и подрядчик не заходит в нижние слои. Она может хорошо выполнить свою работу, но основание дороги уже не выдерживает современные нагрузки, и происходит его деформация, — поясняет эксперт. — При капитальном ремонте, реконструкции дороги проводится полная замена всех слоев, и при должном контроле здесь нарушения крайне редки. Но деформация может быть и по вине подрядчика: из-за нарушения технологии производства, асфальтобетонная смесь не той температуры пришла на дороги, неправильно разработали схему уплотнения асфальта и т. д.

Общественник Михаил Мезенцев сообщил корреспонденту Infopro54, что не занимался контролем при производстве работ на улично-дорожной сети города, но как обыватель с определенными знаниями отметил несколько вопиющих фактов, свидетелем которых стал:

— В нарушение требований закона 257-ФЗ «О дорожной деятельности» 443-ФЗ «Об организации дорожного движения» и приказа Минтранса №402 «О классификации дорожных работ» повсеместно ликвидируются элементы обустройства и меняется организация дорожного движения. Все это происходит без соответствующего обоснования, экспертиз и вообще какого-либо учета последствий для транспортной инфраструктуры города.

— Самым грубейшим образом нарушаются технологические регламенты при производстве работ по устройству дорожного покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.

— Любому здравомыслящему очевидно, что подобное расходование бюджетных средств не улучшит дорожную обстановку, скорее, наоборот. Новосибирск уже попал в топ мировых дорожных пробок, и я думаю, это еще не предел. Мы семимильными шагами движемся к тому, чтобы его возглавить, и власти делают для этого все возможное и невозможное тоже, — говорит Мезенцев.

Впрочем, он признает, что нельзя владеть полной картиной с позиции общественника и даже группы общественников при площади Новосибирска в 502 кв. км и, по разным источникам, протяженности улично-дорожной сети около 1500 км.

— Даже у мэрии (как у владельца этих дорог) до сих пор нет объективной и наиболее полной информации об общем состоянии дорожной сети. И это тоже очень серьезная недоработка… Которую не особенно стремятся исправить, — констатировал общественник.

Фото предоставлено пресс-службой ТУАД

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Рубрики : Экономика Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : дороги город благоустройство


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