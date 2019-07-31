Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты

Дело экс-начальника управления по земельным ресурсам мэрии Новосибирска направлено в суд

Бюджету города Новосибирска причинен ущерб в размере около 6 млн. руб.
  • 31/07/2019, 17:16
Дело экс-начальника управления по земельным ресурсам мэрии Новосибирска направлено в суд

Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника управления по земельным ресурсам мэрии г. Новосибирска. Он обвиняется в совершении двух преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По версии следствия, в августе 2017 года мэрией города Новосибирска заключен с ООО «АСК» договор аренды земельного участка, находившегося в собственности муниципального образования – г. Новосибирска. Вопреки условиям договора арендаторы плату за аренду не вносили.

— Достоверно зная об этом, начальник управления по земельным ресурсам мэрии г. Новосибирска в феврале 2018 года незаконно заключил с указанным обществом соглашение о расторжении договора с даты его заключения, что явилось основанием для списания задолженности за аренду в сумме более 2 млн. рублей, — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в феврале 2018 года чиновник незаконно заключил с ООО «Лидер-НСК» договор купли-продажи земельного участка на льготных условиях – в размере 15% от кадастровой стоимости, тогда как общество права на такую льготу не имело.

— В результате указанных действий бюджету города Новосибирска причинен ущерб в размере около 6 млн. рублей, — подчеркнули в прокуратуре.

В настоящее время чиновник от исполнения должностных обязанностей отстранен.

Для возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемого – земельный участок наложен арест.

Уголовное дело рассмотрит по существу Центральный районный суд г. Новосибирска Новосибирской области.

Фото: pixabay.com, автор- succo

Популярное с сайта

Новосибирск потратит на создание системы управления платными парковками 17 млн рублей

Новосибирск потратит на создание системы управления платными парковками 17 млн рублей

31/07/2019, 14:10
Конкурс состоится 30 августа.
Росавиация повторно ищет подрядчика для реконструкции аэропорта «Толмачёво»

Росавиация повторно ищет подрядчика для реконструкции аэропорта «Толмачёво»

31/07/2019, 13:30
Начальная цена контракта 7,8 млрд рублей.
Земельный фонд Новосибирской области составляет более 17,5 млн. гектаров

Земельный фонд Новосибирской области составляет более 17,5 млн. гектаров

31/07/2019, 11:37
В регионе преобладают земли сельскохозяйственного назначения.

Актуальный разговор

Мэра Новосибирска изберут менее 10% горожан

Мэра Новосибирска изберут менее 10% горожан

Все материалы
Новости

Прожиточный минимум в регионе вырос на 527 рублей

31/07/2019, 18:13

«Нужно изменить взаимодействие с инвесторами, которые приходят в мэрию»

31/07/2019, 17:54

В августе подрастут пенсии у работающих пенсионеров

31/07/2019, 17:31

УК и ТСЖ обязали предоставлять регоператорам по обращению с ТКО персональные данные потребителей

31/07/2019, 16:49

Когда из Новосибирска исчезнут автомобили с правым рулем?

31/07/2019, 15:38

Новосибирск потратит на создание системы управления платными парковками 17 млн рублей

31/07/2019, 14:10

Росавиация повторно ищет подрядчика для реконструкции аэропорта «Толмачёво»

31/07/2019, 13:30

Земельный фонд Новосибирской области составляет более 17,5 млн. гектаров

31/07/2019, 11:37

Новосибирская компания «Ваш инвестор» усиливает свои позиции в топе российских МФО

31/07/2019, 11:27

НГТУ НЭТИ получит повышенное финансирование по программе развития в 2019 году

31/07/2019, 11:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска