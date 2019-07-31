Дело экс-начальника управления по земельным ресурсам мэрии Новосибирска направлено в суд

Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника управления по земельным ресурсам мэрии г. Новосибирска. Он обвиняется в совершении двух преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По версии следствия, в августе 2017 года мэрией города Новосибирска заключен с ООО «АСК» договор аренды земельного участка, находившегося в собственности муниципального образования – г. Новосибирска. Вопреки условиям договора арендаторы плату за аренду не вносили.

— Достоверно зная об этом, начальник управления по земельным ресурсам мэрии г. Новосибирска в феврале 2018 года незаконно заключил с указанным обществом соглашение о расторжении договора с даты его заключения, что явилось основанием для списания задолженности за аренду в сумме более 2 млн. рублей, — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в феврале 2018 года чиновник незаконно заключил с ООО «Лидер-НСК» договор купли-продажи земельного участка на льготных условиях – в размере 15% от кадастровой стоимости, тогда как общество права на такую льготу не имело.

— В результате указанных действий бюджету города Новосибирска причинен ущерб в размере около 6 млн. рублей, — подчеркнули в прокуратуре.

В настоящее время чиновник от исполнения должностных обязанностей отстранен.

Для возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемого – земельный участок наложен арест.

Уголовное дело рассмотрит по существу Центральный районный суд г. Новосибирска Новосибирской области.

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