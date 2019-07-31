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Сбербанк предлагает новый продукт — «предоплаченный валютный форвард»

  • 31/07/2019, 17:26
«Предоплаченный валютный форвард» позволяет получить финансирование под ожидаемое поступление валютной выручки или при необходимости совершить авансовый платеж при покупке.

В линейке продуктов Сбербанка для корпоративных клиентов появился новый продукт – «предоплаченный валютный форвард». Его суть заключается в получении финансирования под ожидаемое поступление валютной выручки или при необходимости совершить авансовый платеж для будущей покупки оборудования с одновременной фиксацией будущего курса.

Для компаний, работающих на внешних рынках, всегда существует риски, связанные с зависимостью от изменений курсов валют. Колебания могут существенно повлиять на доходы, сделав проект невыгодным. Избежать негативных последствий можно, если заранее определять курс будущей операции посредством покупки-продажи производных финансовых инструментов – форвардов и опционов. Данные инструменты переносят текущие курсы валют на на момент расчетов. Стоимость финансирования в рамках продукта «предоплаченный валютный форвард» соответствует ставке кредитования в Банке, однако при этом средства предоставляются «по требованию»: после сделки фиксирования будущего курса Банк предоплачивает до 90% от ее номинала за минусом ставки кредитования. Это позволяет сделать финансирование экономически обоснованным – компания заранее знает расходы с точки зрения курсов покупки/продажи валюты и таким образом более эффективно управляет бюджетом.

— Наша цель – предоставлять продукты, максимально отвечающие интересам наших клиентов. Для работающих на внешних рынках компаний инструменты предоплаты будущих сделок покупки или продажи валюты являются крайне удобными. Важно, что одновременно они решают сразу две задачи: помогают управлять ликвидностью бизнеса и защищают от валютных рисков. Уверен, новый продукт Сбербанка «предоплаченный валютный форвард» будет эффективен и востребован, — отметил заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк Сергей Кузнецов.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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