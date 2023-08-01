Дело о нападениях на букмекерские пункты дошло до суда в Новосибирске

Группа из более чем десяти человек долгое время вымогала деньги у букмекерской компании. Во время вооруженных налётов преступники уничтожали имущество -жидкокристаллические мониторы и телевизоры.

Перед судом предстали зачинщики – Константин Никулин, Евгений Кролевец и Данил Даринский. Их обвиняют в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества с причинением значительного ущерба, вымогательстве, незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия.

– В период с 25.03.2022 по 21.09.2022 в результате совместных действий Никулина, Кролевца, Даринского и неустановленных в ходе следствия лиц, численностью не менее 11 человек, повреждено и уничтожено имущество, принадлежащее АО «СпортБет» на общую сумму 1 838 576 рублей, что является значительным ущербом. Кроме того, 10.08.2022 Никулин под угрозой уничтожения и повреждения имущества незаконно требовал от сотрудника «СпортБет» предполагая, что тот является руководителем указанной организации, передачи ему денежных средств в размере 3 млн рублей, что является крупным размером, — уточняют в пресс-службе Калининского районного суда города Новосибирска.

Известно, что главному организатору нападений – Константину Никулину суд продлил срок содержания под стражей до начала 2024 года. Следующее судебное заседание состоится 21 августа.