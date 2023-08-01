Регоператор по вывозу мусора в Новосибирске объяснил, зачем водителям 600 смартфонов

Новосибирское муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» закупило 600 смартфонов на общую сумму 8,6 млн рублей. Тендер был размещен на сайте госзакупок.

Теперь МУП «САХ» будет удаленно контролировать своих водителей во время рабочего дня.

— Закупленное оборудование необходимо для программно-аппаратного комплекса «ТКОWork» и внедрения системы технико-аналитического контроля обращения с ТКО в Новосибирской области. Все закупленные смартфоны будут переданы членам экипажей коммунальной техники для использования в работе, — пояснили в пресс-службе Спецавтохозяйства.

Внедрение таких программ позволяет централизованно контролировать работу коммунальной техники: ежедневное соблюдение графика вывоза мусора с контейнерных площадок, количество собранных и перевезенных отходов, размещение ТКО на полигонах, а также ежесуточные отчеты о выполненной работе от перевозчиков. Все данные с ГЛОНАСС-терминалов и мобильных устройств будут передаваться в режиме реального времени на веб-портал.