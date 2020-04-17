«Деловая среда» запускает серию бесплатных вебинаров для предпринимателей

21 апреля дочерняя компания ПАО Сбербанка АО «Деловая среда» запускает федеральный марафон поддержки предпринимателей под названием #Делай, сообщили в АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области».

Марафон #Делай — это серия бесплатных вебинаров для региональных предпринимателей от лидеров бизнеса, готовых поддержать их в этот сложный период своим вниманием, временем и энергией.

Спикеры вебинаров – действующие российские предприниматели, маркетологи, психологи и специалисты по продажам.

Предприниматели получат конкретные меры по выходу из кризиса и узнают, как трансформировать бизнес-модель, оптимизировать нишу в кризис, переориентировать команду на новые виды деятельности и сохранить сотрудников, а также как работать со стрессом и поддержать себя и команду в эпоху перемен.

В рамках марафона также предусмотрена «горячая линия» и чат взаимопомощи предпринимателей, живые онлайн-разборы кейсов, трансляция лучших практик и библиотека чек-листов и шаблонов документов от юристов и других профильных экспертов.

Направление «Образовательные программы» Деловой среды решением Президента РФ признано проектом федерального значения. Направление вошло в целевую модель оценки инвестиционной привлекательности регионов России и признано одной из лучших практик, нацеленных на развитие предпринимательства в России. Деловой средой реализовано более 1000 обучающих мероприятий в 53 регионе России. В них прошло обучение более 20 тыс. предпринимателей.

Узнать больше о проекте и зарегистрироваться на бесплатный марафон #Делай можно на официальном сайте проекта.

Возраст 18+

Фото с сайта АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области»