Тренды антикризисных мероприятий не по 2008 году

1. Проведите корректировку стратегии и целей компании, это позволит бизнесу пройти кризис с минимальными потерями и обеспечить максимальную эффективность компании после его завершения.

2. Опишите должности в своей компании, с точки зрения ценности для клиентов и бизнеса (определите, чем важна деятельность именно этого сотрудника). Это даст возможность выделить специалистов, с которыми нельзя расставаться ни при каких условиях.

3. Опишите должности ключевых сотрудников, с точки зрения принимаемых каждым руководителем решений, насколько они важны. Это очень ценная информация, которая позволит понять, кто действительно работает, а кто «имитирует кипучую деятельность» — и без кого можно обойтись.

4. Проведите нормирование рабочих операций по каждой должности как в отношении клиентов, так и сотрудников компании. Получив эту информацию, вы увидите, что какая-то часть деятельности компании сейчас не нужна, часть функций дублируется, поймете слабые места при взаимодействии смежных отделов. Определите, каких функций, ценных для клиентов и компании, в настоящее время не хватает. И как нужно перераспределить силы и финансы.

Опыт работы с разнопрофильными компаниями показывает, что список функциональных обязанностей существенно сокращается (до 2-3 раз). Это позволяет понять, какие сотрудники действительно необходимы, а с какими можно расстаться. Полученная информация применяется для оптимизации штатного расписания (и, соответственно, ФОТ).

Для тех, кто останется работать с вами, нужно разработать приемлемую систему выплат на период кризиса и после него. Совсем нелишним будет подумать о благодарности тем сотрудникам, которые остались верны компании в непростые времена.

5. Во многих компаниях важно формирование внешнего кадрового резерва. Особенно это актуально для тех компаний, чей продукт продается офлайн, и этот формат останется для них основным на ближайший год.

6. Создайте рабочую группу и разработайте антикризисный план действий.

Удачи Вам и Вашему бизнесу!