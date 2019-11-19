Деловой форум «Инвестируй в Новосибирск» пройдет 5 декабря

5 декабря для предпринимателей малого и среднего бизнеса пройдет деловой форум «Инвестируй в Новосибирск», сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.
Основными целями форума являются поиск новых путей для реализации инвестиционных проектов, основные инструменты и методы; создание коммуникационной площадки, где предпринимательские организации обозначают повестку развития бизнеса.
В рамках форума будут организованы площадки:
Мероприятие пройдет в Domina Hotel Novosibirsk по адресу: ул. Ленина, 26 (с 10 до 17 часов).
Проект программы форума:.
Регистрация на форум открыта до 4 декабря: https://upravlenie-predprinimatel.timepad.ru/event/1113387/.
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Фото: pixabay.com, автор- rawpixel
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