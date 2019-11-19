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Деловой форум «Инвестируй в Новосибирск» пройдет 5 декабря

К участию приглашаются предприниматели МСБ
  • 19/11/2019, 18:00
Деловой форум «Инвестируй в Новосибирск» пройдет 5 декабря

5 декабря для предпринимателей малого и среднего бизнеса пройдет деловой форум «Инвестируй в Новосибирск», сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Основными целями форума являются поиск новых путей для реализации инвестиционных проектов, основные инструменты и методы; создание коммуникационной площадки, где предпринимательские организации обозначают повестку развития бизнеса.

В рамках форума будут организованы площадки:

  • «Открытый диалог с инвесторами: проблемы и перспективы».
  • «Механизмы привлечения инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства».
  • «Бизнес-сообщества – городу. Город – бизнес-сообществам».
  • «Правовые и финансовые аспекты в работе бизнеса».
  • «Big Data: новые возможности геомаркетинга для развития бизнеса. Реальные кейсы».
  • «Взлеты и падения: что ведет к устойчивому развитию?».
  • «Образование для бизнеса: актуальные тренды».

Мероприятие пройдет в Domina Hotel Novosibirsk по адресу: ул. Ленина, 26 (с 10 до 17 часов).

Проект программы форума:.

Регистрация на форум открыта до 4 декабря: https://upravlenie-predprinimatel.timepad.ru/event/1113387/.

Возраст 18+

Фото: pixabay.com, автор- rawpixel

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