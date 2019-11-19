Ближайшие несколько лет «Наутилуса» не будет

— Вся эта территория будет строительной площадкой, — сообщают в управлении заказчика по строительству подземных транспортных сооружений мэрии Новосибирска. — Закрываем в весенний период до полного окончания строительства. То есть практически на два года. Здесь будут проводиться производственные работы.

В частности, речь идет о работах по реконструкции Октябрьского моста, во время которых будет закрыта для проезда территория от улицы Блюхера до дороги к «Наутилусу», строительстве объездной дороги вокруг дамбы, строительстве канализации до очистных сооружений и самой площадки очистных сооружений, а также о подготовительных работах по строительству четвертого моста.

По информации городской власти, на перекрестке с улицей Стартовой установят КПП, перекроют дорогу. Здесь начнут поднимать грунт на пять метров.

— Пляжа мы лишаемся, — подтверждает мэр Новосибирска. —Рассчитываем на понимание со стороны депутатского корпуса. Здесь мы меняем приоритеты: строительство станции «Спортивная», подготовка объектов к чемпионату мира по хоккею

Пока вопрос об организации альтернативных пляжей для жителей левобережья городская власть не рассматривала.

— Еще не думали об этом, — говорит Анатолий Локоть. — У нас богатый выбор пляжей на водохранилище, да и здесь на Оби. Поэтому, думаю, у нас будет, что предложить.

Напомним, что еще в феврале 2019 года о возможном закрытии пляжа редакции сообщили в компании ООО «Речфлот», организующей экскурсионные маршруты по Оби. По словам представителя компании, ей было предложено рассмотреть маршрут до Бугринского пляжа как альтернативного «Наутилусу». Тогда мэр Новосибирска отказался комментировать ситуацию, сославшись на занятость в решении более актуальных задач. Губернатор области Андрей Травников сообщал региональным СМИ, что работы, связанные со строительством ЛДС и других объектов спортивной инфраструктуры, никак не помешают горожанам отдыхать на «Наутилусе».