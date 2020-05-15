День города Новосибирска могут сдвинуть

— Пока сложно сказать — состоится День города Новосибирска в тех сроках, в которые мы проводим его обычно (в последние выходные мая), или нет. Если не будет снят режим самоограничения, повышенной готовности, то сроки его сдвинутся, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По его словам, подготовка к проведению все же проводится, речь только о сроках.

Напомним, в этом году из-за эпидемии коронавируса по всей России отменены массовые мероприятия. 75-летие Дня Победы проходило в онлайн-режиме.

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