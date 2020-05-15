Выпадающие доходы мэрии Новосибирска составят 860 млн рублей

— На предстоящей сессии горсовета мы планируем рассмотреть перечень мер поддержки малого и среднего бизнеса, разработанный департаментом имущества мэрии. По нашим оценкам, совокупный объем поддержки составит 860 млн рублей. Но это будут не денежные средства, а выпадающие доходы, которые мы недополучим в доходной части бюджета Новосибирска, — подчеркнул на еженедельной пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Среди мер поддержки, что мэрия планирует предоставить предпринимателям, есть прописанные федеральным центром, а также те, которые готов предоставить сам город. Это предоставление отсрочки по арендным платежам субъектам МСП, входящим в перечень пострадавших отраслей из постановления правительства РФ № 434, а также освобождение от уплаты аренды тех предпринимателей, кто был вынуждены остановить свою работу в период действия режима самоизоляции. Независимо от того, вошли ли они в список, указанный в постановлении №434, или нет.

— В проекте решения, который будет рассмотрен на сессии горсовета, мы предлагаем предоставить отсрочку по оплате аренды муниципального имущества, а также списание начисленных сумм арендной платы с 1 апреля по 30 июня для тех отраслей, которые наиболее сильно пострадали от коронавирусной инфекции, при условии наличия пакета документов, свидетельствующего о том, что они не осуществляли деятельность, соблюдая требования губернатора области, — уточнил начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска Георгий Жигульский.

Чиновник пояснил, что в Новосибирске предложено распространить перечень не только на имущество казны города, но и на все муниципальное имущество, которое сдается в аренду, включая земельные участки. В него также планируется включить нестационарные торговые и мобильные объекты, размещенные на основании заключенных договоров. В федеральных НПА эта категория бизнеса не учтена в списке получателей мер господдержки.

— К нам также поступают обращения от предпринимателей, занимающихся образовательной дошкольной деятельностью и оказывающих дополнительные образовательные услуги на коммерческой основе. Я поручил просчитать, сможем ли мы предоставить им меры поддержки и во сколько это обойдется городскому бюджету, — добавил Анатолий Локоть.

Георгий Жигульский пояснил, что правительство РФ уже внесло эту отрасль в перечень пострадавших, но не у каждого такого учреждения есть соответствующие ОКВЭДы, которыми должны руководствоваться арендодатели при предоставлении отсрочки или списании задолженности.

— Если какие-то образовательные учреждения не попадут под действие постановление федерального правительства №439, мы предусмотрели возможность предоставления им поддержки в нашем акте — как субъектам МСП: отсрочка уплаты арендных платежей по использованию муниципального имущества, — добавил чиновник.

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