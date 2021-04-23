Депозиты без визита в отделения для новых клиентов Банка «Левобережный»

Для удаленного взаимодействия необходимо предоставить в банк заявление о присоединении к соглашению о размещении депозитов. После этого весь документооборот будет осуществляться дистанционно с использованием уникального сервиса банка – ОНЛАЙН-офиса, без предоставления бумажных форм заявлений.

Выбирайте любой из 4 депозитов в банке, ориентируясь на оптимальную для вашего бизнеса сумму и срок размещения средств, а также на дополнительные опции – возможность пополнения и/или снятия денег со счета. Даже если вам понадобится часть средств с депозита до момента его закрытия, вы можете их истребовать. Это не повлияет на ваш доход, поскольку ставка будет зафиксирована при размещении.

В Банке «Левобережный» (ПАО) оформить депозит можно на срок от 1 дня до года. Сумма размещения – от 50 тыс. рублей для ИП и от 200 тыс. рублей для юридических лиц.

Подробную консультацию можно получить по телефону 8-800-3333-555, в офисах банка или у своего персонального менеджера.