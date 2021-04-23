Рекламодателям

Депозиты без визита в отделения для новых клиентов Банка «Левобережный»

  • 23/04/2021, 11:03
Банк сделал процесс оформления депозита простым и удобным для всех категорий клиентов. Теперь его можно открыть без посещения офиса даже тем юридическим лицам и ИП, у которых нет расчетного счета в Банке «Левобережный».

Для удаленного взаимодействия необходимо предоставить в банк заявление о присоединении к соглашению о размещении депозитов. После этого весь документооборот будет осуществляться дистанционно с использованием уникального сервиса банка – ОНЛАЙН-офиса, без предоставления бумажных форм заявлений.

Выбирайте любой из 4 депозитов в банке, ориентируясь на оптимальную для вашего бизнеса сумму и срок размещения средств, а также на дополнительные опции – возможность пополнения и/или снятия денег со счета. Даже если вам понадобится часть средств с депозита до момента его закрытия, вы можете их истребовать. Это не повлияет на ваш доход, поскольку ставка будет зафиксирована при размещении.

В Банке «Левобережный» (ПАО) оформить депозит можно на срок от 1 дня до года. Сумма размещения – от 50 тыс. рублей для ИП и от 200 тыс. рублей для юридических лиц.

Подробную консультацию можно получить по телефону 8-800-3333-555, в офисах банка или у своего персонального менеджера.

Фото предоставлено пресс-службой банка

514

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы Левобережный банк депозиты банки


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

Аэропорты Кузбасса открывают прямые рейсы в Анапу, Сочи и Симферополь

21/04/2021, 12:15

10 лет отмечает офис Банка «Левобережный» в Красноярске

19/04/2021, 18:22

В Кузбассе из-за подтопления ограничили движение на участке федеральной трассы «Сибирь»

19/04/2021, 11:18

Актуальный разговор

Марина Аксенова: В нашем обществе гораздо проще получить на грудь клеймо, нежели поддержку

Все материалы

Где Вы планируете отдыхать этим летом?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

В Искитимском районе продолжается разрушение дорог

23/04/2021, 11:26

В гостиницах депутатов поставят на одну планку с «простыми смертными»

22/04/2021, 18:00

До конца недели Группа «ВИС» завершит разбор временных сооружений в русле Оби

22/04/2021, 17:52

Исполнительная власть снова огребла за грязь

22/04/2021, 17:40

В Новосибирске за отопительный период снизилось количество отключений потребителей от тепла

22/04/2021, 16:53

Новосибирский Нархоз впервые в списке лучших университетов мира

22/04/2021, 16:00

Новосибирский минпромторг готовит продовольственную карту области

22/04/2021, 15:58

Новости компаний

ПСБ стал лидером на рынке военной ипотеки

23/04/2021, 11:07

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга выгодных программ рефинансирования ипотеки

23/04/2021, 10:58

Компании малого и среднего бизнеса могут получить таможенную гарантию за 4 часа

22/04/2021, 15:21

ВТБ запускает переводы через СБП в банкоматах

22/04/2021, 15:08

О лучших в своем деле – в номинации сенатора РФ Александра Карелина «Герой нашего времени»

22/04/2021, 12:57

Экономика

Увеличивается перечень видов деятельности, разрешенных в ТОСЭР «Линево»

Ограничительные мероприятия в Новосибирской области снова продлили

Сессия горсовета Новосибирска рассмотрит поправки на 2,8 млрд рублей

Почему бизнес уезжает из Новосибирска и приезжает в регион?

Еще неделю дышим пылью

Финансы

Мода на интернет-компании начнет меняться в сторону реальной экономики

Банк России отозвал лицензию у уральского банка «Нейва»

В Новосибирске пройдет вебинар «Типичные ошибки заемщика»

Система быстрых платежей или эквайринг?

В России появился «Маркетплейс» с финансовыми продуктами

Политика

В гостиницах депутатов поставят на одну планку с «простыми смертными»

Исполнительная власть снова огребла за грязь

Меньше науки и предпринимательства, больше хозяйства и контроля

Число «жертв» комиссии по этике может пополниться еще одним оппозиционером

Мэрия увеличит расходы на электронные СМИ

Недвижимость

ГК «Расцветай» и Сбер построят в Новосибирске 300 тысяч квадратных метров жилья

Итоги первого квартала 2021 года на рынке новостроек Новосибирска

В Новосибирской области вырос спрос на покупку загородной недвижимости

Цены на вторичку в Новосибирске продолжают расти

Застройщики не могут передать квартиры обманутым дольщикам

Технологии

Новосибирских инноваторов приглашают на конкурс разработчиков устройств для умного дома

Магазины IKEA перейдут на солнечную энергию

«СКТБ «Катализатор» планирует вложить в развитие более 3 млрд рублей

В ННИИТО пытаются воссоздать центр терапии пациентов с ДЦП

На новосибирском тренажере космонавты провели более 4 тысяч тренировок

Телекоммуникации

В 2020 году фокусом атак кибермошенников были медицинские организации

В 2020 году фокусом атак кибермошенников были медицинские организации

МегаФон создал платформу киберразведки

«Ростелеком» представил «Облако знаний» для учителей Новосибирской области

Сто тысяч сельчан Новосибирской области впервые получили доступ к сети 4G МегаФона

Ликбез по кибербезу: вложение в информационную безопасность стало выгодной инвестицией

Агропром

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Новосибирские аграрии получат субсидии за модернизацию и создание новых объектов

Транспорт

С «мостового» концессионера спросят за пробки

С «мостового» концессионера спросят за пробки

«Сибуправтодор» рассчитывает завтра заключить госконтракт на Восточный обход

Чья спецтехника проломила асфальт на дороге под Новосибирском?

Toyota RAV4 удерживает первенство в сегменте SUV на вторичном рынке Новосибирска

Эксперты прогнозируют дефицит автозапчастей

Медицина

Частные медорганизации Новосибирска решили развивать медицинский туризм

Частные медорганизации Новосибирска решили развивать медицинский туризм

Новосибирск готов лечить иногородних и иностранных пациентов

«Вектор» начал разработку вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

Что поможет победить COVID?

Роспотребнадзор допускает передачу нового штамма птичьего гриппа от человека к человеку

Авто

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

В Новосибирской области в январе выдано 900 автокредитов

Туризм

Количество посетителей в ресторанах Новосибирска вырастет в разы

Количество посетителей в ресторанах Новосибирска вырастет в разы

Спрос на отдых в ОАЭ у россиян восстанавливается

Вернуть деньги за отмененные туры за рубеж невозможно

Частные медорганизации Новосибирска решили развивать медицинский туризм

Почему цены на российских курортах «взлетели до небес»?

Общество

Исполнительная власть снова огребла за грязь

Исполнительная власть снова огребла за грязь

Путин анонсировал новые выплаты для семей с детьми

Частному сектору — отдельное внимание

Русфонд объявил сбор средств на аппарат непрерывного мониторинга глюкозы

Для реставрации «Дома с часами» нашли деньги

Стиль жизни

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Россиянка родом из Новосибирска выиграла международный конкурс красоты

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска