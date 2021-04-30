Депутата горсовета Новосибирска осудили за «скверный» протест

Судебное разбирательство в отношении депутата горсовета Натальи Пинус завершилось обвинительным приговором и административным штрафом в размере 10 тысяч рублей. Об этом депутат сообщила на своей странице в соцсети.

— Я представила целый комплекс доводов в отношении того, что участвовала в одиночном пикете, в ходе которого ничего не нарушила, — рассказывает Пинус о процессе и его результатах. — А факт массового пикета не был доказан. Кроме того, мной был обозначен блок нарушений к оформлению протокола. Доводы судом не приняты. Конечно, это парадокс. Очевидно, что мэрия решила продать пол-сквера вопреки мнению жителей. Очевидно, что половина сквера была продана мэрией без торгов по заниженной цене. И при этом люди, которые выходят выразить свое несогласие с такими действиями властей, признаются виновными и облагаются штрафами.

Напомним, что ранее активисты Советского района при поддержке нескольких депутатов горсовета организовали протестную акцию по поводу продажи части территории, запланированной под сквер им. Демакова, частной компании. Вначале оспорить сделку в суде пыталась городская прокуратура, но суд Советского района вскоре вернул материалы дела.

Не меньшую обеспокоенность у активистов Советского района вызывает еще один участок — территория бывшего детского лагеря «Юный медик», где частная компания запланировала жилищное строительство. Напомним, что, как сообщали редакции общественники, компания-застройщик уже, по сути, начала подготовку территории под спортплощадку, вырубив зеле0ные насаждения.

Стоит отметить, что Наталья Пинус — уже третий депутат с начала работы текущего созыва горсовета, в отношении которого возбуждено дело относительно его участия в протестных акциях. Ранее были осуждены ее коллеги по депкорпусу, представляющие коалицию «Новосибирск 2020», — Сергей Бойко и Антон Картавин — принявшие участие в организации протестной акции в поддержку Алексея Навального.