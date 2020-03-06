Депутата одного из районных органов местного самоуправления региона обвиняют в хищении кристаллов

Отделом по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело в отношении депутата одного из районных органов местного самоуправления Новосибирской области возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), сообщили в СК России по Новосибирской области.

По предварительным данным, депутат одного из районных органов местного самоуправления Новосибирской области решил обманным путем завладеть имуществом, а именно искусственно выращенными драгоценными камнями – кристаллами, принадлежащим одной из коммерческих организаций Новосибирской области.

— Осуществляя задуманное, обвиняемый в 2019 году изготовил поддельную доверенность на право получения указанных кристаллов из камеры хранения таможенного поста аэропорта «Толмачево» Новосибирской области. После чего обвиняемый предоставил поддельную доверенность сотруднику таможенного поста, который будучи введенным в заблуждение, передал обвиняемому кристаллы, принадлежащие коммерческой организации. Действиями обвиняемого коммерческой организации причинен ущерб на сумму более 5 млн. рублей, — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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