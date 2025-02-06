Вымогателей денег у руководства крупного завода арестовали в Новосибирской области

Бердский городской суд избрал меру пресечения руководителю коммерческой организации и двум его подчиненным (жителей г. Новосибирска и г. Бердска), обвиняемых в вымогательстве денежных средств. Они требовали деньги у заместителя генерального директора крупного промышленного предприятия за передачу ему оборудования, необходимого для производственного процесса.

— Высокотехнологичное оборудование находилось у новосибирских коммерсантов в лизинге, при этом по договорам сублизинга завод за них уже рассчитался, однако за подписание актов его приема-передачи коммерсанты потребовали от конечных владельцев 13 млн рублей, — сообщили в ведомстве.

Противоправная деятельность группы была пресечена сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области. Группа вымогателей была задержана с поличным.

В отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела. Каждому из них Бердским городским судом Новосибирской области избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Как уточнили в пресс-службе Управления судебного департамента по Новосибирской области, речь идет о Сергее Рыле, Олеге Ударцеве и Николае Степакине, которые подозреваются в совершении коррупционных преступлений.

Ранее редакция сообщала, что руководитель Бердского лесхоза организовал банду «черных лесорубов». Покрывал незаконную рубку лесных насаждений инспектор ДПС.