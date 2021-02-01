Депутаты настаивают на ужесточении ответственности владельцев домашних животных

— В Новосибирске нет приютов, которые отвечали бы требованиям федерального закона №498 («Об ответственном обращении с животными»). При этом деньги, которые на эту программу выделяет область — 4 млн рублей на Новосибирск (20 млн рублей на регион в год), не используются, — заявил на заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска начальник управления ветеринарии Новосибирской области Александр Замиралов.

Начальник департамента ЖКХ Новосибирска Дмитрий Перязев пояснил, что город неоднократно обращался в управление ветеринарии области с предложением о корректировке законодательства на уровне субъекта федерации, чтобы выделяемые регионом средства можно было без торгов передать МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных».

— По действующим нормативам мы обязаны выбирать подрядчика на 4 млн рублей. Сегодня у нас прошли 4 конкурса, на которые не заявилась ни одна компания — их не устраивают условия. И мы не можем передать эти деньги в муниципальный центр. Две недели назад мы рассматривали эту ситуацию с прокуратурой. Нашли понимание: нужно менять законодательство, или мы будем впустую проводить торги, — сообщил Перязев.

Сегодня годовой бюджет муниципального центра составляет 30 млн рублей. В городе работает два приюта: на улице Иванова и Профилактической. При этом, по данным мэрии, в Новосибирске насчитывабтся около 35 тысяч животных.

— Мы готовы создавать новые приюты для животных в рамках лимитов финансирования. Но даже если появится еще один-два приюта емкостью на 200 особей, то это вряд ли позволит нам решить проблему в обозримой перспективе, — констатировал чиновник.

Тем не менее сейчас рассматривается вопрос создания в Новосибирске третьего муниципального приюта. Центр уже получил землю под этот объект — на улице Дукача. Но территория находится в болотистой зоне, поэтому только весной можно будет оценить возможность ее использования под целевое назначение.

Александр Замиралов акцентировал внимание еще на одной проблеме: муниципальный центр после стерилизации выпускает собак обратно на улицы. Он также заявил, что на территории РФ сегодня нет ни одного закона, обязывающего граждан регистрировать своих домашних питомцев в похозяйственные книги:

— В рамка Гражданского кодекса ответственность за животное несет собственник, но привлечь его при этом практически невозможно. Далее если питомец проявляет агрессию по отношению к людям.

Он напомнил, что управление ветеринарии Новосибирской области несколько раз выступало с предложениями к депутатам регионального уровня, Госдумы о необходимости введения системы учета и идентификации животных.

— В 2020 году часть собак, которые прошли стерилизацию и вакцинацию, действительно была возвращена на улицы города. Это прописано в №498-ФЗ. Они были помечены синими бирками. Мы неоднократно объясняли населению, что данные собаки являются санитарными, что их присутствие на «родной» территории необходимо, чтобы исключить миграции животных из других мест, — говорит директор МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» Светлана Слесарева. — Мы возвращаем на улицы животных, которые не могут принести потомство и не проявляют немотивированную агрессию.

В 2020 году из приютов центра новым владельцам были переданы 311 взрослых животных. От содержания щенков муниципалы пока отказались, так как это увеличивает срок пребывания животных в приюте и уменьшает количество особей, которых центр может принять за год. По требованию управления ветеринарии щенки должны содержаться в приюте минимум полгода, и потом их нельзя возвращать на улицу, так как они не приспособлены к самостоятельной жизни. При таком подходе через 3-4 месяца в городских муниципальных приютах просто не останется мест. С помощью волонтеров центр ищет щенкам новых хозяев. Для сравнения: в приютах созданы всего 6 мест для содержания кошек.

По словам Слесаревой, за год в центре проведены 370 операций, в том числе у 220 самок, что позволило предотвратить появление на улицах около 1000 безнадзорных животных.

— Мы начали заниматься этой работой с мая, так как долго не могли найти организацию, предоставляющую услуги по стерилизации. В итоге были вынуждены создать операционный кабинет в своем центре, — говорит она.

В итоге на комиссии было принято решение на уровне горсовета сформировать комплекс законодательных мер в отношении регулирования ответственности хозяев животных. С этим пакетом городские депутаты планируют выйти на областных коллег.