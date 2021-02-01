Рядом с «Икеа» в Новосибирске появится гипермаркет Hoff

Двухэтажный гипермаркет Hoff, специализирующийся на продаже мебели и товаров для дома, построят в Новосибирске на пересечении улиц Мира и Аникина — в 200 метрах от МЕГИ. Предстоящее строительство гипермаркета федеральной сети «Новосибирским новостям» подтвердили в компании «Домашний интерьер». Её представительница пояснила, что работы начнут в 2021 году, как только получат разрешение на строительство.

В департаменте строительства и архитектуры мэрии Новосибирска сообщили, что земельный участок принадлежит ООО «Домашний интерьер» на праве собственности.

— Согласно имеющимся в мэрии Новосибирска материалам на земельном участке планируется строительство двухэтажного объекта капитального строительства площадью застройки 5359 кв. метров, — цитирует издание ответ департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.

Компанию «Домашний интерьер» в 2009 году основали бывшие топ-менеджеры «М.Видео» Михаил Кучмент и Александр Зайонц. В сеть гипермаркетов Hoff, которую развивает компания, входит 51 торговый объект, в том числе небольшие магазины. Самый большой гипермаркет Hoff находится в подмосковных Химках, его площадь — 18 000 кв. метров.