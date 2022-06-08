Дети до семи лет смогут ездить в электричках бесплатно

Госдума приняла во вторник сразу во втором и третьем чтениях законопроект о бесплатном проезде детей от 5 до 7 лет в пригородных электропоездах по аналогии с городским транспортом.

Согласно действующему законодательству билеты для детей от 5 до 7 лет необходимо оплачивать в поездах пригородного сообщения в полном объеме. При этом в 48 субъектах РФ предусмотрена частичная оплата стоимости проезда детей этого возраста, им предоставляется скидка от 50 до 75% от действующего тарифа.

— Инициатива сформирована на основании обращений жителей регионов России, общественных организаций по защите прав пассажиров, носит социальный характер, направлена на поддержку семей с детьми дошкольного возраста. Данная мера будет способствовать установлению справедливых правил проезда для детей на всех видах общественного транспорта, что будет обеспечивать дополнительную мобильность пассажиров, — указывается в сопроводительных материалах.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила, что в разработке находится законопроект о бесплатном проезде на общественном транспорте для детей от 7 до 16 лет. Депутат также выразила уверенность, что законопроект найдет отклик у кабинета министров.