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Дети до семи лет смогут ездить в электричках бесплатно

  • 08/06/2022, 10:07
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Дети до семи лет смогут ездить в электричках бесплатно
По действующему законодательству билеты для детей от пяти до семи лет в пригородных поездах оплачиваются в полном размере.

Госдума приняла во вторник сразу во втором и третьем чтениях законопроект о бесплатном проезде детей от 5 до 7 лет в пригородных электропоездах по аналогии с городским транспортом.

Согласно действующему законодательству билеты для детей от 5 до 7 лет необходимо оплачивать в поездах пригородного сообщения в полном объеме. При этом в 48 субъектах РФ предусмотрена частичная оплата стоимости проезда детей этого возраста, им предоставляется скидка от 50 до 75% от действующего тарифа.

— Инициатива сформирована на основании обращений жителей регионов России, общественных организаций по защите прав пассажиров, носит социальный характер, направлена на поддержку семей с детьми дошкольного возраста. Данная мера будет способствовать установлению справедливых правил проезда для детей на всех видах общественного транспорта, что будет обеспечивать дополнительную мобильность пассажиров, — указывается в сопроводительных материалах.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила, что в разработке находится законопроект о бесплатном проезде на общественном транспорте для детей от 7 до 16 лет. Депутат также выразила уверенность, что законопроект найдет отклик у кабинета министров.

Фото: flickr.com — Stroy Puls

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : транспорт льготы дети


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