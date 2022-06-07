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Минпромторг наполняет региональную платформу субконтрактации

  • 07/06/2022, 18:30
Автор:
новости Новосибирска
Пока на ней зарегистрировались 11 компаний.

— Мы несколько лет шли к тому, чтобы создать в регионе областную платформу субконтрактации и кооперации, чтобы предприятия могли находить поставщиков и партнеров, оперативно рассказывать о своих продуктах. В итоге недавно запустили симбиоз сайта и чата, который усилили телеграм-ботом, —сообщил на пресс-конференции министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров.

новости Новосибирска

В Новосибирской области создают «биржу импортозамещения»

Он пояснил, что сейчас на платформе уже регистрируются компании, поступают заявки на изготовление комплектующих, которых не хватает местным производителям. Кроме того, местные компании предлагают свои продукты, которые из-за разорванных логистических цепочек и отказа иностранных партнеров закупать наши товары производители теперь выставляют на внутреннем рынке.

— Пока на платформе зарегистрированы 11 компаний. Сейчас среди участников платформы — предприятия обрабатывающей промышленности, сбытовые организации, поставщики. Завтра у нас стартует серия совещаний с администрациями районов города Новосибирске, где мы будем доносить информацию о ресурсе до них, а потом они до предпринимателей, работающих на их территории. Надеемся, что количество активных участников увеличится, — отметил Гончаров. — Платформа — это механизм для оперативной связи и взаимодействия, позволяющий быстро найти нужный тебе товар или услугу, а также покупателя на свой товар или услугу.

Заключены ли уже сделки между партнерами, которые нашли друг друга на платформе субконтрактации, и сколько их было, министр не прокомментировал, отметив, что эту информацию ведомство не мониторит.

Кстати, по данным Андрея Гончарова, около 300 новосибирских компаний зарегистрированы на самой раскрученной российской «Бирже импортозамещения» с аналогичным функционалом. Ее оператором является «Газпром». Кроме того, в стране работает мощная федеральная платформа ГИС. Компании, которые на ней зарегистрировались, могут получить меры поддержки федерального уровня.

— Не скажу, что она востребована многими предприятиями области, так как более специализирована, включает в себя более обширный перечень номенклатуры, требует предоставления от участников большого количества документов, в том числе конструкторской документации. Но определенной популярностью у наших региональных компаний она пользуется, — констатировал чиновник.

Комментируя вопрос о том, не запутается ли бизнес в этих платформах и не проще ли было создать единую, где будет размещена вся информация, министр отметил, что все предложения найдут своих интересантов.

Руководитель регионального центра «Мой бизнес» Михаил Космынин также отметил, что в этом году у новосибирских предпринимателей заметно вырос интерес к межрегиональной кооперации. Более детально этот вопрос, по его словам, планируется обсудить на Красноярском всероссийском форуме «Импортозамещение» в конце июня.

Промышленники Новосибирска: Если тебе сегодня наплевать на партнеров, то завтра тебя тоже не будет

Промышленники Новосибирска: Если тебе сегодня наплевать на партнеров, то завтра тебя тоже не будет

Напомним, ранее в ходе круглого стола, проведенного редакцией Infopro54, новосибирские предприниматели сообщали, что им непонятны функции биржи импортозамещения и то, как с ней работать. Об этом говорили даже компании, которые уже зарегистрировались на площадке.

— У меня складывается ощущение, что никто не понимает, что вообще нужно создавать. То, что я вижу сейчас, — это создание какой-то помойки или болота. Должен быть разработан четкий каталогизатор, когда человек, у которого есть продукт, может однозначно его описать, а вторая сторона, у которой есть в нем потребность, может его быстро найти, — говорил основатель АО «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко. — Как покупатель сможет на бирже найти, к примеру, мои машины для горного дела, если по ОКВЭД они относятся к сельхозтехнике? Это же бред! Составление каталогизатора — это огромная и тяжелая работа, но чиновники этого не понимают.

В качестве примера он приводил каталогизатор с мировой спецификацией в отрасли машиностроения — GlobalSpec.

Планы по созданию в регионе онлайн-платформы по субконтрактации обсуждались  в 2019 году.

 

Ранее редакция сообщала, что проект реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» может дать региональным предприятиям заказы на 0,5 млрд рублей в год. 

Фото pixabay — geralt

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : производство кооперация импортозамещение власть бизнес


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