Минпромторг наполняет региональную платформу субконтрактации

— Мы несколько лет шли к тому, чтобы создать в регионе областную платформу субконтрактации и кооперации, чтобы предприятия могли находить поставщиков и партнеров, оперативно рассказывать о своих продуктах. В итоге недавно запустили симбиоз сайта и чата, который усилили телеграм-ботом, —сообщил на пресс-конференции министр промышленности Новосибирской области Андрей Гончаров.
— Пока на платформе зарегистрированы 11 компаний. Сейчас среди участников платформы — предприятия обрабатывающей промышленности, сбытовые организации, поставщики. Завтра у нас стартует серия совещаний с администрациями районов города Новосибирске, где мы будем доносить информацию о ресурсе до них, а потом они до предпринимателей, работающих на их территории. Надеемся, что количество активных участников увеличится, — отметил Гончаров. — Платформа — это механизм для оперативной связи и взаимодействия, позволяющий быстро найти нужный тебе товар или услугу, а также покупателя на свой товар или услугу.
Заключены ли уже сделки между партнерами, которые нашли друг друга на платформе субконтрактации, и сколько их было, министр не прокомментировал, отметив, что эту информацию ведомство не мониторит.
Кстати, по данным Андрея Гончарова, около 300 новосибирских компаний зарегистрированы на самой раскрученной российской «Бирже импортозамещения» с аналогичным функционалом. Ее оператором является «Газпром». Кроме того, в стране работает мощная федеральная платформа ГИС. Компании, которые на ней зарегистрировались, могут получить меры поддержки федерального уровня.
— Не скажу, что она востребована многими предприятиями области, так как более специализирована, включает в себя более обширный перечень номенклатуры, требует предоставления от участников большого количества документов, в том числе конструкторской документации. Но определенной популярностью у наших региональных компаний она пользуется, — констатировал чиновник.
Комментируя вопрос о том, не запутается ли бизнес в этих платформах и не проще ли было создать единую, где будет размещена вся информация, министр отметил, что все предложения найдут своих интересантов.
Руководитель регионального центра «Мой бизнес» Михаил Космынин также отметил, что в этом году у новосибирских предпринимателей заметно вырос интерес к межрегиональной кооперации. Более детально этот вопрос, по его словам, планируется обсудить на Красноярском всероссийском форуме «Импортозамещение» в конце июня.
— У меня складывается ощущение, что никто не понимает, что вообще нужно создавать. То, что я вижу сейчас, — это создание какой-то помойки или болота. Должен быть разработан четкий каталогизатор, когда человек, у которого есть продукт, может однозначно его описать, а вторая сторона, у которой есть в нем потребность, может его быстро найти, — говорил основатель АО «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко. — Как покупатель сможет на бирже найти, к примеру, мои машины для горного дела, если по ОКВЭД они относятся к сельхозтехнике? Это же бред! Составление каталогизатора — это огромная и тяжелая работа, но чиновники этого не понимают.
В качестве примера он приводил каталогизатор с мировой спецификацией в отрасли машиностроения — GlobalSpec.
Планы по созданию в регионе онлайн-платформы по субконтрактации обсуждались в 2019 году.
Ранее редакция сообщала, что проект реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» может дать региональным предприятиям заказы на 0,5 млрд рублей в год.
Фото pixabay — geralt
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