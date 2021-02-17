Дети-сироты могут получить компенсацию арендной платы за жилое помещение

Дети-сироты в Новосибирской области могут получить компенсацию арендной платы за жилое помещение, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Отмечается, что регион один из первых субъектов Российской Федерации, в котором с 2012 года реализуется данная мера поддержки. Компенсация может составить от 5 до 15 тысяч рублей. В 2020 году в регионе данной мерой поддержки воспользовались 292 человека, выплата составила 38,9 млн рублей, на текущий год на эти цели предусмотрено 37,2 млн рублей.

Воспользоваться компенсацией арендной платы за снимаемое жилье за счет областного бюджета могут дети-сироты, которым предоставить жилое помещение в текущем году нет возможности. Компенсация предоставляется заявителю в отношении одного жилого помещения, ее размер не может превышать 5000 рублей в месяц при найме жилья на территории муниципального района, 10 000 рублей в месяц при найме жилья на территории городского округа (за исключением города Новосибирска, рабочего поселка Кольцово), 15 000 рублей в месяц при найме жилья на территории города Новосибирска, рабочего поселка Кольцово. Мера поддержки действует до фактического обеспечения сирот жилыми помещениями.