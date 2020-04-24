Детский сегмент туризма в Новосибирске «просел» на 30%

В настоящее время специалисты туристической отрасли работают над возмещением стоимости путевок туристам, которые не смогли выехать на отдых из-за пандемии. Наибольшие сложности — с родителями школьников, организованно планировавшим туры и экскурсии в другие регионы. Об этом специалисты отрасли рассказали в рамках пресс-конференции в ТАСС. Как сообщает начальник отдела по защите прав потребителей мэрии Новосибирска Елена Михайлова, один из наиболее часто задаваемых вопросов, с которым обращаются родители школьников и учителя — можно ли считать ситуацию с пандемией обстоятельством непреодолимой силы, чтобы обосновать возврат полной стоимости ранее приобретенных билетов и путевок.

— Обратившимся мы разъясняли, что сейчас сложно не только потребителям, но и туриндустрии, — говорит Михайлова. — Мы предлагали рассмотреть возможность диалога по переносу сроков путешествия. В обзоре Президиума Верховного суда РФ: признание коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой силы не может быть универсальным для всех категорий должников. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть установлены с учетом обстоятельств конкретного дела. Будет рассматриваться вопрос о справедливом распределении расходов в связи с исполнением данного договора.

Всего на каникулах иногородние экскурсионные поездки планировали совершить около 6-7 тысяч детей. Как рассказывает представитель Ассоциации туристических организаций, директор ООО «Парнас» (специализируется на деятельности турагентств) Римма Раткевич, когда уже были готовы папки с документами на размещение детей в поездах, в гостиницах, выписаны сертификаты путешественников, вышло распоряжение губернатора о невозможности выезда школьных групп. Первая группа должна была вылететь 18 марта в Симферополь.

— Дети уже были зарегистрированы на рейсе компании S7, — рассказывает Раткевич, — И самолет улетел с пустыми местами. Беспрецедентная в детском сегменте ситуация. Исполнение обязательств туроператорами было невозможно.

По ее словам, наиболее непростая ситуация сложилась при возврате средств с депозитов отелей, с которыми у туроператоров заключены договоры на размещение школьников. Своя специфика и у процедуры возврата средств за билеты и на экскурсии по ряду объектов (например, в музеи Кремля).

— Турпродукт школьного путешествия состоит из следующих пунктов: «программа + авиабилет/проезд на регулярных поездах/на детском специализированном поезде» и «программа + железнодорожный проезд до Москвы и далее авиабилет», — поясняет Раткевич. — В программу включены действия каждого дня с бронированием услуг. В больших городах оплата отелей происходит за три месяца. 3-5-ти звездочные гостиницы готовы принимать детей в каникулярное время при условии предоплаты. Даже если группа еще не сформирована, туроператор заботится, чтобы цена была в отелях снижена, и предоплата уходит заранее.

В целом, по предварительным оценкам специалистов отрасли, ущерб ее детского сегмента составляет около 25-30%.

— Говорить об упущенной прибыли сейчас сложно, — сообщает Раткевич. — Если высчитывать по неофициальным источникам примерное количество детей, которые должны были выехать весной — 6-7 тысяч. Прибыльная часть с тура на ребенка — 1,5-2 тысячи рублей, хотя может быть меньше — в зависимости от тура. Отсюда и упущенная выгода туркомпаний. Но пока эту сумму назвать крайне сложно.

По мнению еще одного члена Ассоциации, генерального директора ООО «Центр детского и молодежного отдыха «Магистр» Андрея Данилкова, в связи с последними событиями, тенденция к просадке отрасли будет усугубляться.

— Коммерческий сегмент отдыхающих детей (куда не входят дети, получившие субсидированные путевки по линии мэрии Новосибирска или министерства соцразвития области) просядет и дальше: платежеспособность родителей и так была невысокая, — считает эксперт. — А сейчас многие находятся на выходных днях и недополучают, а то и не получают вовсе заработную плату.

Что касается организации детского отдыха на территории непосредственно Новосибирской области, то пока вопрос отдыха детей в оздоровительных лагерях остается открытым. Как рассказал Данилков, правительство РФ разослало по регионам письма с рекомендациями: принимать решение о детской оздоровительной кампании исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации, но при этом по возможности охватить оздоровлением максимальное количество детей.

— Мы с паузой в своей деятельности встали в режим готовности, — сообщает он. — Наш регион выглядит более или менее хорошо. В любом случае, ситуация скоро пойдет на спад. Более того, в письме говорится о максимальном охвате детей отдыхом и оздоровлением. Это вселяет надежду, что оздоровительная кампания будет. Подготовка лагерей ведется.

Сейчас школьников готовы принять 65 лагерей Новосибирской области, в прошлом году — 74 лагеря.

— Бронирования идут, но не в том объеме, в каком были еще в середине марта, — говорит Данилков. — Рассматривались несколько вариантов по оздоровлению. Первый: сохранение полного графика летней оздоровительной кампании. Второй: смещение кампании с 1 по, допустим, 15-20 июня. Руководители лагерей отдают отчет в том, что детские лагеря всегда были самой защищенной зоной, с точки зрения медобслуживания, защиты здоровья детей.

По мнению эксперта, скорее всего, правила приема в лагеря будут ещё жестче, чем раньше.

— Будет проводится термометрия первичная на входном контроле, — говорит он. — По мере пребывания детей в лагере — текущий контроль. Возможно, первые смены пройдут в сокращенном варианте. Кроме того, лагеря понесут дополнительные затраты на приобретение тестовых систем. Ограничат непосредственные контакты при посещении родителями. В лагере будет ежедневная термометрия, общее наблюдение за здоровьем детей. Организация питания будет происходить в несколько смен, чтобы развести массовые потоки. Разведут скученность в местах массового пребывания.

В данном случае речь идет о муниципальных и региональных лагерях. Частные организации, специализирующиеся на оздоровлении, — санатории и дома отдыха — пока остаются в более сложной ситуации из-за ограничений.

— Независимо от формы собственности на дома отдыха, пансионаты также распространяется запрет до 1 июня, — поясняет Андрей Данилков. — Вопрос в том, что в РФ, Новосибирской области есть четко определенное количество этих пансионатов и санаториев, входящих в реестр организации детского отдыха и оздоровления. Все остальные санатории, базы отдыха не имеют права принимать детей, организованные детские группы, если не входят в этот реестр. Соответствующий закон вступил в действие с 1 января 2020 года.

Напомним, что по данным Ростуризма, всего по России в туристические услуги весной 2020 года было авансировано около 20 млрд рублей.

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