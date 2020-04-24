В ГУ МВД Новосибирской области будет новый начальник

На полицейской коллегии глава ГУ МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов на заседании областной полицейской коллегии объявил о своей отставке. Об этом сообщили новосибирские СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Позднее эту информацию подтвердили и в пресс-службу ГУ МВД региона, сообщив, что он написал заявление по собственному желанию. О причинах отставки главного полицейского области в ведомстве не сообщают.

Стоит отметить, что незадолго до этого возглавляемое Стерликовым ведомство оказалось в центре скандала. В соцсети попали несколько аудиосообщений от сотрудницы полиции её подчинённым с директивами по «отлову» нарушителей режима самоизоляции и планом — не менее десяти нарушителей в день.

Генерал-лейтенант Юрий Стерликов был назначен на пост начальника ГУ МВД Новосибирской области указом президента РФ от 14 февраля 2015 года, сменив уволенного президентским приказом того же дня генерал-лейтенанта Сергея Глушкова. До этого он возглавлял ГУ МВД по Самарской области.

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