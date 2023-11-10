Девайсы от Сбера разошлись в Сибири 17-тысячным тиражом с начала года

За первые девять месяцев 2023 года сибиряки приобрели 17 тысяч умных устройств от Сбера. Об этом на пресс-конференции, посвященной Зеленому дню, рассказал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбербанка:

«Технологическая платформа Сбера предлагает собственную линейку различных гаджетов. В Зеленый день сибиряки имеют отличную возможность протестировать и приобрести наши фирменные девайсы по привлекательным ценам и с внушительным кешбэком».

В линейке девайсов от Сбера в частности представлены:

— смарт-дисплей SberPortal,

— умная ТВ-приставка SberBox,

— телевизор Sber 4K UHD / Full HD / HD,

— умные колонки SberBoom и SberBoom Mini,

— умный медиацентр SberBox Top,

— умная медиаколонка SberBox Time,

— устройства умного дома Sber: умные лампы, умные розетки, умные LED-ленты, умный хаб и датчики (открытия, движения, температуры и влажности).

Сбер шестой год подряд проводит акцию Зелёный день, которая приурочена ко дню рождения банка. Из года в год Сбер и его партнёры делают интересные и полезные предложения всем жителям России, помогая решать повседневные задачи, экономить деньги и время.

Ознакомиться с подробностями проведения акции можно по ссылке

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