Девочке из Новосибирска срочно необходима протонная терапия

Прошлой осенью у Нади начались сильные головные боли, врачи направили ее на обследование. Магнитно-резонансная томография обнаружила злокачественную опухоль головного мозга — герминому селлярной области.

— Это стало для семьи страшным потрясением! Предстояла сложная операция, чтобы ее сделать, нам пришлось поехать в Москву. Но хирурги не смогли полностью удалить опухоль, она находится в опасном месте, в глубине мозга. Наде назначили химиотерапию, и после четырех курсов опухоль уменьшилась, — рассказывает мама Нади Людмила Аксенова.

Чтобы полностью ее разрушить, требуется специальное облучение – курс протонной терапии.

— Для излечения Наде требуется безотлагательно пройти курс протонной терапии. Главное преимущество этого вида лечения – возможность подавать максимальные дозы протонов прицельно в центр опухоли, снизив интенсивность излучения на ее границе. Таким образом минимизируется воздействие облучения на здоровые ткани мозга. Данный метод лечения наиболее эффективный и щадящий для ребенка, — рассказал заведующий отделением протонной терапии Центра протонной терапии Медицинского института имени Березина Сергея (Санкт-Петербург) Николай Воробьев.

По словам Людмилы, госквот на лечение в клинике, где делают протонную терапию, в начале года еще не выделили. А ждать нельзя – лечение Наде нужно начинать срочно.

По данным Русфонда стоимость курса протонной терапии составляет — 2 817 875 рублей. 293 731 рубль собрали читатели rbc.ru и rusfond.ru. Не хватает — 2 524 144 рубля. Сумма для семьи Нади неподъемная.

— Самим оплатить счет клиники нам не под силу, такие огромные деньги взять просто негде. Надя не падает духом, она нашла в себе силы бороться с болезнью, продолжает радоваться жизни. Умоляем, пожалуйста, помогите спасти дочку! — просит помощи Людмила.

Помочь Наде можно по ссылке.