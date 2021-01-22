Прокурором города Новосибирска назначен Роман Сивак

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 21.01.2021 № 39-к старший советник юстиции Роман Сивак назначен на должность прокурора города Новосибирска, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Роман Сивак, 1975 года рождения, в 2000 году окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «юриспруденция», в 2009 году – Томский государственный университет по специальности «юриспруденция». В органах прокуратуры он служит с сентября 2005 года в должностях: помощника прокурора Краснозерского района Новосибирской области, заместителя прокурора Здвинского района Новосибирской области, прокурора Каргатского района Новосибирской области, с мая 2016 года занимал должность прокурора города Бердска Новосибирской области.
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