Девочке с сахарным диабетом 1-го типа требуются датчики к системе непрерывного мониторинга глюкозы

Диагноз сахарный диабет 1-го типа Марте Кольмай поставили в семь лет.

— Она резко ослабела, стала сонливой, постоянно хотела пить. Педиатр направил дочку на анализ крови, у нее оказался повышенный уровень сахара в крови. Марту на скорой увезли в больницу и поместили в реанимацию в очень тяжелом, предкоматозном состоянии. После выписки мы заново учились жить и считать: граммы, углеводы, хлебные единицы, дозы инсулина, коэффициенты чувствительности. Старались делать все, чтобы избежать осложнений диабета. Но стабилизировать уровень сахара так и не удается, — рассказывает мама Марты Елена Петрова.

Помочь в данной ситуации может система непрерывного мониторинга глюкозы.

— У Марты заболевание протекает с бессимптомными гипогликемическими состояниями, чередующимися с гипергликемией, особенно в ночное время. Девочка нуждается в непрерывном мониторинге уровня глюкозы с помощью специального аппарата. Это позволит своевременно корректировать инсулинотерапию, предупредить опасные состояния и улучшить качество ее жизни, — говорит детский эндокринолог Городской клинической поликлиники №7 (Новосибирск) Элеонора Власенко.

По данным Русфонда, стоимость датчики к системе непрерывного мониторинга глюкозы на год составляет 159 554 рубля. Семья Марты не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Для меня это нереально: одна воспитываю троих детей, материально очень тяжело. Помогите ей, пожалуйста! — просит Елена.

Помочь Марте можно по ссылке.