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Товары с этикетками «Сделано в России» снимают с продажи канадские супермаркеты

  • 28/03/2022, 10:50
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Товары с этикетками «Сделано в России» снимают с продажи канадские супермаркеты
Из ассортимента ушли квас, семена подсолнечника, некоторые виды сладостей.

Несколько сетевых супермаркетов Канады приняли решение изъять из продажи продовольственные товары, у которых на этикетках есть надпись: «Сделано в России», сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету The Globe and Mail.

Российские или напрямую ассоциирующиеся с Россией товары из продажи убрали владельцы нескольких сетевых магазинов Empire Company, Metro, Loblaw Companies. Из ассортимента ушли квас, семена подсолнечника, некоторые виды сладостей. Компании также ведут работу над тем, чтобы прекратить дальнейшие заказы этих товаров у поставщиков.

Спустя несколько дней после начала спецоперации РФ на Украине многие магазины в Канаде, в том числе онлайн-ретейлеры, начали изымать из оборота алкоголь российского происхождения, в основном водку. Причем, как пишет газета, под удар попала «русская» водка, производящаяся за пределами РФ.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

Фото: pixabay.com — geraldfriedrich2

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина Сделано в России санкции Канада


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