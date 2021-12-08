Девочке с сахарным диабетом 1-го типа требуются датчики к системе непрерывного мониторинга глюкозы

В 4,5 года Алиса особенно тяжело перенесла вирусную инфекцию, в считаные дни сильно похудела, ослабела и почти не вставала с кровати.

— Мы поехали к педиатру, срочно сдали кровь на анализ. Результат шокировал даже врача: сахар в крови превышал норму в восемь раз! Алису сразу увезли в больницу, начали вводить инсулин. После выписки мы делали ей уколы по пять-семь раз в день, уровень сахара приходилось замерять глюкометром до 15 раз в сутки, — рассказывает мама Алисы Снежана Ануфриева. — У дочки резко ухудшилось зрение, появились проблемы с зубами.

Заболевание у девочки протекает нестабильно.

— Учитывая высокую чувствительность к инсулину, склонность к частым ночным гипогликемиям (резкому падению уровня сахара), невозможность ребенка адекватно оценивать и объяснять состояние, Алисе требуется непрерывный мониторинг уровня глюкозы. Это поможет предотвратить осложнения сахарного диабета, улучшит качество жизни ребенка, говорит Лариса Санникова, детский эндокринолог государственной Новосибирской областной клиническая больницы.

По данным Русфонда, стоимость аппарата составляет 156 720 рублей. Семья Алисы не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Мы за свой счет приобрели систему непрерывного мониторинга глюкозы, сразу стало легче контролировать скачки сахара в крови, пальчики зажили. Но год назад муж заболел коронавирусом и умер. Нам с Алисой приходится очень тяжело. На дорогие сменные датчики, которые требуются для системы мониторинга, денег просто нет, а бесплатно их не выдают. Помогите нам, пожалуйста! — просит Снежана.

Помочь Алисе можно по ссылке.