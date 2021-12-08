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Замминистра ЖКХ поставил годовой рекорд по взятке

  • 08/12/2021, 15:00
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Новости Новосибирской области
В целом рост преступлений в реализации нацпроектов — тенденция, актуальная не только для Новосибирской области, но и для всей России.

По итогам 11 месяцев текущего года на территории Новосибирской области отмечен значительный рост преступлений коррупционного характера. Выявлены 518 (+13%) преступлений коррупционной направленности, в 2020-м — 458. В основном преступления связаны с хищениями чужого имущества с использованием служебного положения. В текущем году они составляют 70% от общего числа коррупционных преступлений: 304 хищения мошенническим путем, 61 растрата. Пресечены 112 фактов взяточничества (+60%). Такие данные в ходе пресс-конференции в ТАСС привели руководители профильного подразделения Следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

При этом основной рост взяток в размере более 10 тысяч рублей пришелся на получение их должностными лицами, сообщают в ведомстве. Установлено 51 лицо, совершившее указанное преступление. Это сотрудники правоохранительных органов, сферы здравоохранения, унитарных предприятий, органов местного самоуправления, образования и государственные служащие. Сферами, подверженными коррупционным преступлениям, являются государственное и муниципальное имущество, а также бюджетные средства. Пример: в 2020 году были зарегистрированы 123 преступления, связанные с хищением бюджетных средств, в 2021-м 158 (+22%).

По словам представителей ведомства, тенденция роста преступлений коррупционной направленности прослеживается не только на территории региона, но и по всей стране в целом. Особую нишу здесь занимают уголовные дела, возбужденные в отношении должностных лиц, связанных с реализацией нацпроектов и государственных программ. В качестве примера по Новосибирской области следователи приводят уголовное дело, возбужденное в отношении замминистра энергетики и ЖКХ Владимира Нормайкина, задержанного в середине октября по подозрению в неправомерных действиях в ходе реализации нацпроекта «Чистая вода» и, по информации следственных органов, ставшего рекордсменом по размеру взятки ( 2 млн рублей) в разрезе остальных преступлений коррупционной направленности.

Нормайкин обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного ст. 290 («Получение взятки»), говорит замруководителя отдела по расследованию особо важных дел Сергей Ларионов.   Даются определенные показания. Что касается других фигурантов, которые могут появиться в уголовном деле, то, учитывая, что предварительное следствие еще не завершено, говорить об этом пока преждевременно. Но не только по делу Нормайкина, а по всем уголовным делам принимаются меры по установлению всех причастных лиц и выявлению всех эпизодов преступной деятельности.

Напомним, что кроме дела Нормайкина, расследуются дела по подозрению в преступлениях коррупционной направленности замминистра транспорта Сергея Ставицкого, двух депутатов Заксобрания: Валентина Сичкарева и Глеба Поповцева,  а также экс-депутата Александра Морозова.

В «номинации» самого большого ущерба от уголовных дел коррупционной направленности следователи выделяют фигурантов громких дел, связанных с медучреждениями: НИИТО   (1,3 млрд) и клиника Мешалкина (1,8 млрд).

Всего, по информации СУ СК РФ по Новосибирской области, за 11 месяцев 2021 года по оконченным и направленным в суд уголовным делам установлен ущерб более чем на 921 млн рублей, в 2020-м — 430 млн. Добровольно возмещены 94 млн (в 2020-м 45 млн). Арестовано и изъято имущества на 905 млн рублей. Направлены в суд 96 уголовных дел в отношении 108 обвиняемых (в 2020-м — 124 дела и 140 обвиняемых). Постановлен обвинительный приговор в отношении 95 лиц, 14 осужденных являлись должностными лицами правоохранительных органов (органов внутренних дел, ФСИН, судебных приставов), 7 органов государственной власти и местного самоуправления. За 11 месяцев общая сумма взяток составила более 16 млн рублей.

Фото: pexels.com автор: Pixabay

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Рубрики : Экономика Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : нацпроекты коррупция взятки


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