Девятиклассники Новосибирской области возвращаются к обучению в очной форме с 7 декабря

С 7 декабря 2020 года ученики девятых классов в школах Новосибирской области продолжат учебный процесс в очном режиме – такое решение было принято на очередном заседании оперативного штаба Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— С учетом меняющейся санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе мы провели консультации с представителями Роспотребнадзора, министерства здравоохранения региона, родительских комитетов, педагогической общественности. Для дальнейшей стабилизации ситуации по-прежнему необходимо соблюдать санитарные меры. Но в тоже время мы считаем возможным поэтапный переход с дистанционного обучения на очное. Со следующего понедельника ученики девятых классов возвращаются к учебе в очном режиме. По поводу других классов решения будут приниматься исходя из дальнейшей эпидемиологической ситуации в регионе, заболеваемости работников образовательных организаций и учащихся, — отметил заместитель губернатора, председатель оперативного штаба Сергей Нелюбов.

По его словам, в настоящий момент в дистанционной форме обучаются около 26 000 девятиклассников Новосибирской области.

Как сообщили на заседании штаба, по состоянию на больничном (ОРВИ, COVID-19 и другие заболевания) находятся около 7% от общего числа педагогических работников системы образования региона. Члены оперативного штаба поддержали проект поэтапного выхода с дистанционного обучения, отметив, что девятые классы являются выпускными классами, и для них обучение в очной форме имеет особую актуальность.

Что касается новогодних детских утренников, было отмечено, что массовых мероприятий не будет, но дошкольные учреждения и начальная школа могут провести праздники внутри классов, без привлечения сторонних гостей и с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, без смешивания групп, классов. Ранее в министерстве образования Новосибирской области сообщили, что зимние каникулы начнутся 29-30 декабря, а завершатся 9-10 января. В настоящий момент не рассматривается вопрос продления зимних каникул, но все будет зависеть от эпидситуации.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области