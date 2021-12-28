Диетолог составила рекомендации по новогоднему меню для пожилых людей

Старший научный сотрудник лаборатории возрастных метаболических и эндокринных нарушений Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач эндокринолог, диетолог Екатерина Иванникова дает рекомендации по новогоднему меню для пожилых людей.
- Составьте список того, что вы хотели бы съесть за новогодним столом. Так вы сможете рассчитать примерные порции блюд и избежите переедания. Впереди предстоят длинные выходные, которые предполагают застолья и визиты к родным и близким, и тут главное не потерять чувство меры в еде. Стоит отметить, что пожилым людям с хроническими заболеваниями в острой стадии, такими как язвенная болезнь желудка или артериальная гипертензия, требуется особый, индивидуально подобранный рацион не только на новогодние праздники, но и на весь период обострения. С этим вам поможет ваш лечащий врач.
- За новогодним столом выпейте бокал шампанского или легкого вина, если на то нет строгих противопоказаний. Очень часто у пожилых людей наблюдается снижение аппетита, из-за чего может развиться такой гериатрический синдром, как недостаточность питания. Это тяжелое состояние вызывает резкую потерю веса, снижение мышечной массы, ухудшение физического и умственного функционирования. Алкогольные напитки в небольших дозах стимулируют аппетит. Кроме того, бокал игристого под бой курантов в кругу родных и близких подарит положительные эмоции и улучшит настроение. Но здесь так же важно чувство меры. Как правило, пожилые люди принимают большое количество лекарственных препаратов, которые могут вступать во взаимодействие с этанолом. Алкоголь влияет на клетки головного мозга, создает дополнительную нагрузку на печень и почки, его концентрация в организме пожилого человека нарастает гораздо быстрее, чем у более молодого. Все это может привести к потере чувства баланса, замедлению реакции, и, соответственно, увеличению риска падения и переломов.
- Сладкое ешьте 1 января. Обычно в новогоднюю ночь дело до него доходит уже глубоко за полночь. С учетом того количества блюд, которые будут съедены к тому времени, десерт лучше отложить до утра, особенно это касается мучного. Но если очень хочется, то отдайте предпочтение сладостям на основе суфле, желе или фруктов.
- Если перед праздниками вы соблюдали диету или постились, то постарайтесь быть более избирательным за праздничным столом, чтобы не создавать чрезмерную нагрузку на поджелудочную железу. А 2-3 января постепенно возвращайтесь к своему привычному рациону. Для улучшения пищеварения можно принять препараты, которые относятся к ферментам, если нет противопоказаний.
Ну и общие рекомендации: включите в праздничное меню больше свежих овощей в виде салатов или нарезки, обеспечьте достаточное количество воды и безалкогольных напитков, если вы планируете делать бутерброды или канапе, то дополнительно хлеб на стол лучше не ставить. Делайте небольшие промежутки в приеме пищи, выйдите из-за стола, потанцуйте, погуляйте, подвигайтесь и пейте больше воды.
Будьте здоровы и с наступающим Новым годом!
Материал и фото предоставлены пресс-службой РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России
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