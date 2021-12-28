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Диетолог составила рекомендации по новогоднему меню для пожилых людей

  • 28/12/2021, 14:58
Диетолог составила рекомендации по новогоднему меню для пожилых людей
Врач рекомендовала включить в праздничное меню больше свежих овощей в виде салатов или нарезки, и даже разрешила немного выпить – для аппетита.

Старший научный сотрудник лаборатории возрастных метаболических и эндокринных нарушений Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач эндокринолог, диетолог Екатерина Иванникова дает рекомендации по новогоднему меню для пожилых людей.

  1. Составьте список того, что вы хотели бы съесть за новогодним столом. Так вы сможете рассчитать примерные порции блюд и избежите переедания. Впереди предстоят длинные выходные, которые предполагают застолья и визиты к родным и близким, и тут главное не потерять чувство меры в еде. Стоит отметить, что пожилым людям с хроническими заболеваниями в острой стадии, такими как язвенная болезнь желудка или артериальная гипертензия, требуется особый, индивидуально подобранный рацион не только на новогодние праздники, но и на весь период обострения. С этим вам поможет ваш лечащий врач.
  2. За новогодним столом выпейте бокал шампанского или легкого вина, если на то нет строгих противопоказаний. Очень часто у пожилых людей наблюдается снижение аппетита, из-за чего может развиться такой гериатрический синдром, как недостаточность питания. Это тяжелое состояние вызывает резкую потерю веса, снижение мышечной массы, ухудшение физического и умственного функционирования. Алкогольные напитки в небольших дозах стимулируют аппетит. Кроме того, бокал игристого под бой курантов в кругу родных и близких подарит положительные эмоции и улучшит настроение. Но здесь так же важно чувство меры. Как правило, пожилые люди принимают большое количество лекарственных препаратов, которые могут вступать во взаимодействие с этанолом. Алкоголь влияет на клетки головного мозга, создает дополнительную нагрузку на печень и почки, его концентрация в организме пожилого человека нарастает гораздо быстрее, чем у более молодого. Все это может привести к потере чувства баланса, замедлению реакции, и, соответственно, увеличению риска падения и переломов.
  3. Сладкое ешьте 1 января. Обычно в новогоднюю ночь дело до него доходит уже глубоко за полночь. С учетом того количества блюд, которые будут съедены к тому времени, десерт лучше отложить до утра, особенно это касается мучного. Но если очень хочется, то отдайте предпочтение сладостям на основе суфле, желе или фруктов.
  4. Если перед праздниками вы соблюдали диету или постились, то постарайтесь быть более избирательным за праздничным столом, чтобы не создавать чрезмерную нагрузку на поджелудочную железу. А 2-3 января постепенно возвращайтесь к своему привычному рациону. Для улучшения пищеварения можно принять препараты, которые относятся к ферментам, если нет противопоказаний.

Ну и общие рекомендации: включите в праздничное меню больше свежих овощей в виде салатов или нарезки, обеспечьте достаточное количество воды и безалкогольных напитков, если вы планируете делать бутерброды или канапе, то дополнительно хлеб на стол лучше не ставить. Делайте небольшие промежутки в приеме пищи, выйдите из-за стола, потанцуйте, погуляйте, подвигайтесь и пейте больше воды.

Будьте здоровы и с наступающим Новым годом!

Материал и фото предоставлены пресс-службой РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России

Фото: pexels.com автор: Askar Abayev

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : праздничное меню пожилые люди питание Новый год диетолог


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